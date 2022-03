Ukrajina ne može prihvatiti nikakve ruske ultimatume kako bi se zaustavilo rat, rekao je u ponedjeljak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u razgovoru za ukrajinsku radioteleviziju.

"Ukrajina ne može prihvatiti nijedan ultimatum Rusije. Prvo će nas morati sve uništiti, samo će tada njihovi ultimatumi biti ispunjeni", rekao je Zelenskij u razgovoru za Suspilne, koji je na svojoj internetskoj stranici objavio video snimku tog intervjua.

'Ljudi se ne daju'

"'Mi (Rusi) postavljamo ultimatum, evo svih točaka, ispunite ih i tada ćemo zaustaviti rat': to nije ispravno, to neće dati rezultata", dodao je, istaknuvši da je "narod ujedinjen". Moskva je na primjer htjela da se gradovi Harkiv, Mariupolj i Kijev predaju, podsjetio je. No "ni stanovnici Harkiva, ni oni Mariupolja, ni oni Kijeva, ni ja, predsjednik, to ne možemo učiniti", naglasio je.

"I to dobro vidimo u okupiranim gradovima Melitopolja, Berdianska... ljudi se ne daju. Oni (Rusi) podižu zastavu, ljudi je skidaju", rekao je.

"Što želite? Uništite nas sve. Zato kažem: ispunit ćemo taj ultimatum samo ako nas više ne bude", zaključio je.

Zelenskij će se u utorak obratiti putem video linka talijanskom parlamentu, a u srijedu francuskom. Već se obratio zastupnicima SAD-a, Kanade, Britanije, Njemačke i Izraela.

Situaciju u Ukrajini iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.