Rat u Ukrajini komentirao je Ukrajinac iz Hrvatske, Boris Graljuk. "Vladimir Putin je ušao u vlastiti glib, podcijenio je domoljublje i patriotizam jedne velike zemlje i još više pojačao otpor svih stanovnika svakog područja u Ukrajini”, kazao je Graljuk za N1. Kazao je da Putin zna da je poražen i da je "višestrani gubitnik".

Putin - 'višestrani gubitnik'

"Prije svega, gubitnik je pred svojim narodom, čiju mladost on zatvara i svaki oblik njihovog otpora on je ugušio. Okružen je ljudima koji podsjećaju na grupaciju oko Hitlera. Sada se više ne pita dokud će Putin ići nego na koji način će on biti zaustavljen”, poručio je Graljuk.

Pod snažnom opsadom nalazi se grad Mariupolj, a mnogi strahuju da je pitanje vremena kada će pasti. Graljuk je podsjetio i da je Vukovar pao, a Hrvatska oslobođena.

Kazao je i da se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij pretvorio u "lidera par excellence” koji odlično koordinira sa svojom ekipom. Pohvalio je, među ostalim, i Hrvatsku vladu i parlament.

“Vlada fantastično vodi ovu situaciju u kojoj se našla u ovom povijesnom trenutku. Puno toga što je dosad učinjeno pokazuje da je Hrvatska jedna od zrelijih država u Europi u smislu prijema i ponašanja u ovom neočekivanom, dramatičnom trenutku. Hrvatska Vlada je puno odradila, ali ostaju još dva posla – da se prizna genocid nad ukrajinskim narodom glađu koji se zove holodomor, od kojeg se ove godine navršava 90 godina; a ovaj sada oblik obračuna s ukrajinskim narodom je jednako tako oblik etničkog čišćenja i genocida”, kazao je Graljuk.

'Ovo je odgađanje smrtne presude'

Rekao je i da “svi govore od Baltika do Balkana ide sljedeća faza”, no on smatra da će sada biti zaustavljen taj plan.

Komentirao je i izjave predsjednika RH Zorana Milanovića vezane uz ukrajinsku krizu. Kazao je da ga čudi da Milanović nije našao načina da među brojnim svjetskim liderima i on posjeti ukrajinskog predsjednika prije rata. “Uvijek se može popraviti stvar i da naš predsjednik bude jedan od predsjednika na europskoj razini koji podržava napadnutu državu. I mi smo bili napadnuta država”, rekao je Graljuk.

“Ovo je čisti genocid, etničko čišćenje, razvaljivanje u obliku dikobraza – rovanje po ukrajinskim gradovima. Uopće nije čudo da je europski svijet stao uz Ukrajinu”, jasno je poručio Ukrajinac.

Graljuk smatra da Zapad ne pruža dovoljno pomoći Ukrajini te misli da rat neće dugo trajati jer su i ruske vojne snage "iscrpljene". Mišljenja je da je rusko vodstvo svjesno da su izgubili te da će posljedice biti strašne.

“Ovo je samo odgađanje smrtne presude za organizatora ovog rata”, zaključio je Graljuk.

