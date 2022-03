General sir Richard Barrons, bivši zapovjednik Združenih snaga Ujedinjenog Kraljevstva, za BBC je istaknuo koliko je osvajanje Mariupolja ključno za Rusiju. "Tako bi se dovršio kopneni most od Rusije do Krima, a ako Rusija to učini, oni će to vidjeti kao veliki strateški uspjeh", ističe.

"Nisu mogli ući, nisu se mogli probiti tenkovima, pa su ga sravnili sa zemljom. To bismo trebali očekivati ​​ i bilo gdje drugdje gdje je cilj stvarno važan", dodaje.

Tri ključne strateške greške Rusa

Ističe i tri ključne pogreške u u ruskom vojnom pristupu - propust da se shvati kakva će biti situacija u Ukrajini, neuspjeh pregrupiranja u veće snage u posljednja tri tjedna - okupljene snage bile su premale da bi imale učinak i pokušale su učiniti previše odjednom, te kontinuirani neuspjeh preuzimanja kontrole nad zračnim prostorom iznad Ukrajine. "Ono što sada vidimo je pomak ka ratu iscrpljivanja, u razmjerima koliko god bude bilo potrebno", zaključuje.

Odesa iduća žrtva agresije?

Objasnio je i koje poteze očekuje. "Očekujem da će Rusi nastaviti napadati ukrajinsku vojsku u unutrašnjosti zemlje. Udarit će na njihove opskrbne linije, logistiku i zračne baze, baš kao i na vojnike koji pružaju otpor invaziji", rekao je Barrons.

"Potom će nastaviti tući po gradovima i teritoriju za koje misle da im pripadaju", dodao je. U tom smislu, ukrajinski lučki grad Odesa na jugu zemlje je sljedeća logična ruska meta, procjenuje britanski general.

Izolirali ukrajinsku ekonomiju

"Zauzimanje Odese izoliralo bi ukrajinsku ekonomiju od trgovačkih ruta putem Crnog mora", rekao je. Rusi će u međuvremenu držati pritisak na Kijevu jer se radi o politički važnom cilju, dodao je general. No, Rusi znaju da je Kijev trenutno "prevelik cilj i predobro branjen da bi vojska ušla u njega", rekao je.