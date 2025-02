Dječaci vezali učenika i mučili ga kao u mafijaškom filmu: 'Gazili su mi po glavi'

Učenika sedmog razreda mučilo je nekoliko starijih dječaka u Vranju u Srbiji.

Ozlijeđeni dječak policiji je ispričao da su ga tukli, udarali metlom, a onda se jedan od nasilnika vratio s nožem. Prislonio ga je dječaku na vrat i prijetio da će ga ubiti jer ga je "izdao policiji".

Nekoliko dana ranije, dječak je prisustvovao tučnjavi pa je policiji kao svjedok ispričao što se dogodilo. Zato su ga namamili u kući u kojoj su se ranije okupljali, piše Telegraf.rs.

Uznemirujući detalji

"Rekli su mi da sjednem na stolac, natjerali da skinem gornji dio trenirke. Vezali su mi ruke i noge i krenuli tući. Po licu me najprije tukao jedan pa zatim četvorica. Tukli su me svi osim jednog dječaka šestog razreda koji je bio u prostoriji. Onda me jedan udario nogom u rame pa sam pao sa stolcem za koji sam bio vezan. Nastavili su me tući i gaziti po glavi", opisao je dječak trenutke strave.

Majka je mučan slučaj prijavila policiji jer joj se sin nije javljao na mobitel. Kada se vratio doma, bio je vidno uznemiren. Dječak je primljen u bolnicu s fizičkim ozljedama i psihičkim traumama. U tijeku je istraga, a osim policije obaviješteno je i tužiteljstvo.

