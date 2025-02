Susjedi objavili prognozu za veljaču: Stiže snijeg, a onda će se spojiti dvije ciklone

Meteorolog Ivan Ristić otkrio je da će vrijeme u Srbiji u veljači biti promjenjivo te da će se iz tjedna u tjedan mijenjati gotovo sva godišnja doba.

Početak mjeseca obilježit će povratak zimskog vremena s kišom, susnježicom i snijegom na planinama te znatno niže temperature nego one s kraja siječnja. "S novim mjesecom vraćaju nam se i zimski dani. Prema trenutačnim prognozama, preko dana bit će od 4 do 8 Celzijevih stupnjeva. Nije to ništa dramatično, jer su spomenute vrijednosti u okviru prosjeka za veljaču", priča Ristić u razgovoru za Informer.

Potpuni preokret 20. veljače

Nakon toga, zima stiže i u niže predjele. "Tu mislim na još hladnije dane, ali i snijeg u gotovo svim dijelovima zemlje, ne samo na planinama. Već od drugog tjedna veljače čekaju nas snježne padaline", opominje meteorolog.

Ristić tvrdi da će se u drugoj polovici veljače spojiti dvije ciklone. "To će biti uvjet za puhanje različitih vjetrova. Azijski će puhati prema Europi. To će biti uvjet za hladno, ali i suho vrijeme. Spajanje ciklona osjetit će se i u Srbiji te će se nastaviti niske temperature do 10 stupnjeva", govori Ristić.

"Kada prođu niske temperature, snijeg i mraz, od 20. veljače dolazi do potpunog preokreta. Prema trenutačnim prognozama, posljednjih dana veljače vraća se iznadprosječno toplo i sunčano, pa je vrlo lako da ćemo ponovno imati 20 stupnjeva", dodaje meteorolog Ristić.

Prognoza za idući tjedan u Hrvatskoj

Podsjetimo, naša meteorologinja Željka Pogačić Brckan najavila je da Hrvatsko u novom tjednu čeka postupno sve hladnije vrijeme. Osobito se to odnosi na jutra, s konkretnim minusima, lokalno i maglom.

"Duž cijene obale sunčano, gotovo potpuno vedro, ali svakim danom sve hladnije, uz umjerenu buru pod Velebitom, a popodne i jaku. Vrijeme se polako približava prosječnom stanju atmosfera za doba godine", rekla je naša meteorologinja.

