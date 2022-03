Ruski predsjednik Vladimir Putin zarobljen je u zatvorenom svijetu koji je sam napravio, vjeruju zapadni špijuni. I to ih zabrinjava.

Godinama su pokušavali ući u Putinov um, kako bi bolje razumjeli njegove namjere, piše BBC.

S obzirom na to da su ruske trupe naizgled zarobljene u Ukrajini, potreba za tim je postala sve veća dok pokušavaju utvrditi kako će on reagirati pod pritiskom. Razumijevanje njegovog stanja duha trebalo bi biti od vitalnog značaja kako bi se izbjegla eskalacija krize u još opasniji teritorij. Bilo je nagađanja da je ruski čelnik bio bolestan, ali mnogi analitičari vjeruju da je zapravo postao izoliran i zatvoren za bilo kakve alternativne stavove.

Koji mu je sljedeći korak?

Njegova izoliranost vidljiva je na slikama njegovih sastanaka, kao na primjer kada je sreo predsjednika Emmanuela Macrona. Par na udaljenim krajevima dugog stola. To je također bilo očito u Putinovom sastanku s timom za nacionalnu sigurnost uoči rata.

Putinov početni vojni plan izgledao je kao nešto što je osmislio časnik KGB-a, objašnjava jedan zapadni obavještajni dužnosnik. Stvorila ga je, kažu, čvrsta "konspirološka zavjera" s naglaskom na tajnosti. Ali rezultat je bio kaos. Ruski vojni zapovjednici nisu bili spremni i neki su vojnici prešli granicu ne znajući što rade.

Zapadni špijuni znali su o tim planovima više od mnogih unutar ruskog vodstva. Ali sada se suočavaju s novim izazovom – razumijevanjem što će ruski čelnik učiniti sljedeće.

'Jedini donositelj odluka'

"Izazov u razumijevanju sljedećeg poteza Kremlja je taj što je Putin jedini donositelj odluka u Moskvi", objašnjava John Sipher, koji je ranije vodio operacije CIA-e u Rusiji. I iako se njegovi stavovi često jasno iznose kroz javne izjave, znati kako će on postupiti na njih težak je obavještajni izazov.

"Izuzetno je teško u sustavu tako dobro zaštićenom kao što je Rusija imati dobre obavještajne podatke o tome što se događa u glavi vođe, posebno kada toliko njegovih ljudi ne zna što se događa", John Sawers, rekao je bivši šef britanskog MI6, za BBC.

Gospodin Putin je, kažu obavještajni dužnosnici, izoliran pod staklenim zvonom koji je sam napravio, a u koji prodire vrlo malo vanjskih informacija, posebice onih koje bi mogle dovesti u pitanje ono što on misli.

"On je žrtva vlastite propagande u smislu da sluša samo određeni broj ljudi i blokira sve ostalo. To mu daje čudan pogled na svijet", kaže Adrian Furnham, profesor psihologije, autor nadolazeće knjige Psihologija špijuna i špijunaže. Rizik je ono što se zove "grupno razmišljanje" u kojem svatko pojačava svoj stav. "Ako je žrtva grupe, mislimo da moramo znati tko je grupa", kaže profesor Furnham.

Krug onih s kojima Putin razgovara nikada nije bio velik, ali kada je došlo do odluke o invaziji na Ukrajinu, suzio se na samo šačicu ljudi, vjeruju zapadni obavještajni dužnosnici, sve one "istinske vjernike" koji dijele Putinov način razmišljanja i opsesije.

Ubojstvo Gadafija

Osjećaj koliko je njegov uži krug postao mali bio je naglašen kada je javno "oprao" šefa vlastite vanjske obavještajne službe na sastanku nacionalne sigurnosti neposredno prije invazije - potez koji je, čini se, ponizio dužnosnika. Njegov govor nekoliko sati kasnije također je otkrio čovjeka ljutitog i opsjednutog Ukrajinom i Zapadom.

Oni koji su ga promatrali kažu da je ruski čelnik vođen željom da prevlada percipirano poniženje Rusije 1990-ih, zajedno s uvjerenjem da je Zapad odlučan zadržati Rusiju i otjerati ga s vlasti. Jedna osoba koja se susrela s Putinom sjeća se njegove opsesije gledanjem videa kako je pukovnik Moamer Gadafi ubijen nakon što je otjeran s vlasti 2011. godine.

Kada je ravnatelj CIA-e William Burns zamoljen da procijeni Putinovo psihičko stanje, rekao je da se "gušio u zapaljivoj kombinaciji tuge i ambicija dugi niz godina" i opisao je svoje stavove kao "očvrsnule" i da je bio "daleko izoliraniji" s drugih stajališta.

Je li ruski predsjednik lud? To je pitanje koje su mnogi na Zapadu postavili. Ali malo stručnjaka to smatra korisnim. Jedan psiholog sa stručnim znanjem u tom području rekao je da je pogreška bila pretpostavka jer ne možemo razumjeti odluku kao što je invazija na Ukrajinu, osobu koja je donijela smatramo "ludom".

'Živi u drugom svijetu'

CIA ima tim koji provodi "analizu vodstva" na stranim donositeljima odluka, oslanjajući se na tradiciju koja datira još od pokušaja razumijevanja Hitlera. Proučavaju pozadinu, odnose i zdravlje, oslanjajući se na tajnu inteligenciju.

Drugi izvor su čitanja onih koji su imali izravan kontakt, poput drugih vođa. Godine 2014. Angela Merkel je navodno rekla predsjedniku Baraku Obami da Putin živi "u drugom svijetu". U međuvremenu, kada je nedavno sastao s Putinom, predsjednik Macron je navodno smatrao da je ruski čelnik "krutiji, izoliraniji" u usporedbi s prethodnim susretima.

Je li se nešto promijenilo? Neki nagađaju, bez mnogo dokaza, o mogućem lošem zdravlju ili utjecaju lijekova. Drugi ukazuju na psihološke čimbenike kao što je osjećaj da mu vlastito vrijeme ističe da ispuni ono što vidi kao svoju sudbinu u zaštiti Rusije ili vraćanju njezine veličine. Ruski čelnik se vidljivo izolirao od drugih tijekom pandemije covida, a to je također moglo imati psihološki utjecaj.

"Putin vjerojatno nije psihički bolestan, niti se promijenio, iako mu se više žuri, a posljednjih godina vjerojatno je i više izoliran", kaže Ken Dekleva, bivši liječnik i diplomat američke vlade, a trenutno viši suradnik u Zakladi Georgea H.W. Busha za američko-kineske odnose.

'Teorija luđaka'

Ali sada je zabrinutost što pouzdane informacije još uvijek ne pronalaze put u Putinovu zatvorenu petlju. Njegove obavještajne službe možda su oklijevale prije invazije da mu kažu sve što on ne želi čuti, nudeći ružičaste procjene o tome kako će proteći invazija i kako će ruske trupe biti primljene prije rata. A ovog je tjedna jedan zapadni dužnosnik rekao da Putin možda još uvijek nema uvid u to koliko loše stoje stvari za njegove trupe koje zapadne obavještajne službe imaju. To dovodi do zabrinutosti oko toga kako bi mogao reagirati kad se suoči s pogoršanjem situacije za Rusiju.

Sam Putin priča priču o jurnjavi za štakorom kada je bio dječak. Kada ga je stjerao u kut, štakor je reagirao napao ga, prisiljavajući mladog Vladimira da pobjegne. Pitanje koje postavljaju zapadni kreatori politike je što ako se Putin sada osjeća stjeranim u kut?

"Pitanje je doista hoće li se on udvostručiti s većom brutalnošću i eskalira u smislu sustava oružja koje je spreman upotrijebiti", rekao je jedan zapadni dužnosnik. Bilo je zabrinutosti da bi mogao upotrijebiti kemijsko oružje ili čak taktičko nuklearno oružje.

"Zabrinut je što čini nešto nevjerojatno brzopleto na opak način pritiska na gumb", kaže Furnham.

Sam gospodin Putin može glumiti osjećaj da je opasan ili čak iracionalan, ovo je dobro poznata taktika koja se često naziva teorija "luđaka", u kojoj netko s pristupom nuklearnom oružju pokušava natjerati svog protivnika da odstupi uvjeravanjem da je možda dovoljno lud da ih upotrijebi unatoč mogućnosti da svi propadnu.

Za zapadne špijune i kreatore politike razumijevanje Putinovih namjera i načina razmišljanja danas ne može biti važnije. Predviđanje njegovog odgovora ključno je u utvrđivanju koliko ga daleko mogu gurnuti, a da ne izazovu opasnu reakciju.

"Putinov koncept sebe ne dopušta neuspjeh ili slabost. On prezire takve stvari", kaže Dekleva. "Stjeran u kut, oslabljen Putin je opasniji Putin. Ponekad je bolje pustiti medvjeda da pobjegne iz kaveza i vrati se u šumu", dodao je.

Sve o ratu u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.