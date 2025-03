Gledamo li u smrt vojnog saveza? 'Taj NATO, defacto, više ne postoji'

Za svijet uznemirujuće snimke, za Trumpa - sjajna televizija. Svađa, deranje, a onda i izbacivanje Volodimira Zelenskog iz Bijele kuće nakon katastrofalnog sastanka s Donaldom Trumpom u petak, opisuje se kao kraj diplomacije. Ono što je uslijedilo poslije bilo je još gore, Moskva i Putin oduševljeno likuju, Elon Musk želi da SAD napuste i UN i NATO, dok u Europi zaključuju da slobodni svijet treba novog vođu. I onda je u ponedjeljak navečer Trump pauzirao američku vojnu pomoć Ukrajini i ta će stanka trajati sve dok Trump ne bude vjerovao da su ukrajinski čelnici pokazali dobru volju predanosti miru.

Sinoć je ruski dron pogodio stambenu zgradu u Harkivu, a i večeras će, vjerojatno i sutra... "Evo imam još stakla u kosi, bio sam pored prozora kad je eksplodiralo. Trump kaže da je Ukrajina kriva. Kako? Kako može biti kriva?", pita se Petro Filipski, vlasnik pogođenog stana u Harkivu.

"Strašni pad Amerike u defacto mafijaško ponašanje", rekla je Vesna Pusić, bivša ministrica vanjskih poslova. "Ispao je vrlo nespretan, to je bilo nesretno. - Zelenski? - Da. Trebao je znati da dolazi kod onih koji ga financiraju", rekao je Miro Kovač, bivši ministar vanjskih poslova. "Ne može on njemu govoriti u njegovoj kući da će on osjetiti posljedice rata. I još mu na neki način soliš pamet. To tako ne smiješ raditi", dodaje.

Kovačević: 'Ovo je debakl predsjednika Trumpa'

"To je sadržajno, što su američki predsjednik i potpredsjednik govorili, moglo apsolutno biti napisano u Kremlju od Putinovih propagandista i vjerojatno je", smatra Vesna Pusić. Najmanje 33 puta se dosad Zelenski zahvalio Amerikancima u raznim prigodama.

"Ja mislim da je ovo debakl predsjednika Trumpa", rekao je za RTL Danas bivši veleposlanik u Rusiji Božo Kovačević.

Karikatura i memeova je gomilu: Zelenski koji razgovara s Beavisom i Butt-Headom, Zelenski kao veliki državnik pored malog Trumpa i Vancea, Putin koji drži noge na Bijeloj kući, Putin koji je hakirao mozak Trumpa, Putin ima Trumpa kao lutku, Amerika je zapadna Rusija. Bez šale, uz puno ljubavi, europski lideri, pa i naš, su brže bolje dali podršku Zelenskom. "Pokazujemo solidarnost s Ukrajinom", poručio je Andrej Plenković. U isto vrijeme iz Pantovčaka - tišina.

Kotromanović: 'Europi gori pod nogama'

Europa dogovara plan u četiri točke. Nastavak vojne pomoći Ukrajini, sankcija Rusiji i: "Četvrto ići ćemo dalje i osnovati koaliciju voljnih kako bismo obranili ukrajinski dogovor", poručio je britanski premijer Keir Starmer.

"Ja mislim da Europi gori pod nogama i da je ovo najozbiljnija inicijativa u zadnjih nekoliko godina", smatra bivši ministar obrane Ante Kotromanović.

Na tweet "Vrijeme je da napustimo NATO i UN" Elon Musk je napisao "Slažem se".

Pusić: 'Taj NATO više ne postoji'

"Neka vrsta novog NATO-a je u nastajanju i taj NATO za kojeg je Trump cijelo vrijeme tvrdio da to Zelenski može samo sanjati, da Ukrajina neće ući. Taj NATO defacto više ne postoji", rekla je Vesna Pusić.

"Mi bismo trebali konačno uzeti stvar u svoje ruke", kaže Kovač. Je li u pitanju samo fraza? "To je nažalost fraza, ja želim da postane stvarnost. Zasada ostaje fraza, ostaje fraza i kod Britanaca i kod Francuza, zato što opet govori o planu kojeg će nositi gospodin Trump", dodaje.

"Bit ćemo spremni ponovo se uključiti kada oni budu spremni sklopiti mir, što je predsjednikov cilj", rekao je američki državni tajnik Marco Rubio.

Što američka obustava vojne pomoći znači za Ukrajinu

Kako donosi CNN, obustava pomoći, do koje je došlo nakon što je Trump održao niz sastanaka s najvišim dužnosnicima nacionalne sigurnosti u Bijeloj kući, mogla bi imati težak učinak na ratne sposobnosti Ukrajine, rekli su dužnosnici i analitičari. Ostat će na snazi ​​sve dok Trump ne utvrdi da se Zelenski obvezao na traženje mirovnih pregovora, rekao je jedan dužnosnik, u biti prisilivši Ukrajinu za pregovarački stol prijeteći daljnjim gubicima na bojnom polju."Predsjednik je jasno rekao da je usredotočen na mir. Potrebno je da i naši partneri budu predani tom cilju. Pauziramo i preispitujemo našu pomoć kako bismo bili sigurni da pridonosi rješenju", rekao je dužnosnik Bijele kuće.

Nakon više od tjedan dana otvorenog neprijateljstva između Washingtona i Kijeva, stanka od ponedjeljka bila je najvažniji znak koliko su se odnosi pogoršali otkako je Trump preuzeo dužnost. Pauza će se primjenjivati ​​na svu vojnu opremu koja još nije u Ukrajini, rekli su dužnosnici, i predstavlja izravan odgovor na ono što Trump smatra lošim ponašanjem Zelenskog prošlog tjedna.

Ukrajina bi vjerojatno mogla održati svoj trenutni borbeni tempo nekoliko tjedana - možda do početka ljeta - prije nego što američka pauza počne imati veliki učinak, rekli su zapadni dužnosnici uoči odluke. Bidenova administracija požurila je s isporukama oružja Ukrajini u posljednjim danima, osiguravajući zemlji velike zalihe naprednog oružja.

