Svi su zgroženi odlukom suda! Od odvjetnika do bivših mažoretkinja, a Šćuric ne pokazuje nikakvo žaljenje

Na sud je došao u lisicama, a onda izašao slobodan, bez ikakvih mjera opreza. Iako se Alena Šćurica tereti za spolno uznemiravanje djevojaka i maloljetnica - sutkinja ga je pustila da se brani sa slobode. Za žrtve, ali i za bivše suradnice iz saveza nevjerojatna odluka.

“Tako da vjerujem da i tim mladim djevojkama vjerujem da je ovo sve vrlo zbunjujuće. Bitno je da imamo na umu da su ovdje u pitanju djevojke i djevojčice, optužbe su vrlo ozbiljne”, govori bivša mažoretkinja Marija Sremić.

Posebno ih boli što nitko nije uzeo u obzir da prozvani Šćuric nije pokazao nikakvo žaljenje. Unatoč teškim optužbama, nije se, kažu, htio sam povući s mjesta predsjednika saveza pa je smijenjen. Na skupštini je, kažu, prijetio svojim vezama i poznanstvima.

“Ono što mogu potvrditi da gospodin Šćuric nije pokazao kajanje nije preuzeo odgovornost za svoje postupke koji su mu se u tom trenutku stavljali na teret. Netom pred samo glasanje za novo rukovodstvo saveza, gospodin Šćuric je održao govor, s mojom osobnom pretpostavkom u svrhu zastrašivanja članova“, u nevjerici je predsjednica Sudačkog odbora Hrvatskog mažoret saveza Mateja Baltorinić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'To su mlade djevojke, spadaju pod kategoriju ranjivih osoba'

Iako je prema tvrdnjama javno zastrašivao suradnice, sud eto misli da žrtve - neće?? Pa mu nije odredio istražni zatvor ni zbog utjecaja na svjedoke niti zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Poznata odvjetnica u šoku, pogotovo jer se radi o kaznenim djelima na štetu maloljetnica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“To su mlade djevojke koje svakako spadaju pod kategoriju ranjivih osoba. Tu se zaista dovodi u opasnost da će one, ukoliko se na njih izvrši pritisak, ne samo od strane okrivljenika nego i bile koje osobe koja je s njim povezana - odustati od iskaza. Ono što sud naziva koluzijskom opasnošću, a to je opasnost od utjecaja na svjedoke i dalje egzistira” – pojašnjava nelogičnost sudske odluke poznata odvjetnica Lidija Horvat.

Sud je objasnio kako u udruzi više ne radi s mažoretkinjama, iako je središte Zagrebačkih mažoretkinja formalno i dalje u njegovoj kući. Za brojne je odvjetnike odluka nelogična, a mjere opreza su najmanje što je, sud, kažu, trebao odrediti.

Šćuricev odvjetnik: 'Ne postoji opasnost da bi utjecao na svjedoke'

Ovo je nešto s čime se niste susreli često da se netko u takvim okolnostima pušta na slobodu? Pa apsolutno ne, apsolutno ne!

No odvjetnik prozvanog Šćurica u svemu ne vidi ništa sporno. Slučaj je prenapuhan od strane DORH-a i medija. Žrtve koje ga optužuju sada su, kaže - punoljetne, a Šćuric nije moćan.

“Ne postoji opasnost da bi on utjecao na svjedoke jer su svjedoci sami to prijavili, svjedoci o kojima pričamo su sami to prijavili. Smatram, isto tako, ako netko nema operativnog vođenja i veze s mažoretom da nema opasnosti od ponavljanja", odbacuje kritike o puštanju na slobodu odvjetnik Alena Šćurica, Ljubo Pavasović Visković.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bizarnost ovog mučnog slučaja

No i tu postoji problem kod odluke suda - Šćuric i dalje je šef Europskog mažoret saveza. Zvuči bizarno, ali mažoretkinje i dalje može slobodno pratiti na natjecanjima izvan Hrvatske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

“U medijima je izašla izjava da on više nema nikakve veze s mažoretkinjama što nije točno. Gospodin Šćuric i dalje obnaša dužnost predsjednika Europske mažoret asocijacije što u prijevodu znači da je i dalje u direktnom kontaktu s članovima svih timova koji se plasiraju na Europsko prvenstvo” – upozorava na bizarnost situacije Ines Mileković, nova predsjednica Hrvatskog mažoret saveza.

Mučni slučaj naljutio je i udruge za prevenciju seksualnog nasilja nad ženama. Kažu, puštanjem na slobodu, poslana je zastrašujuća poruka žrtvama koje će ubuduće još teže progovarati.

“Ako su one uspjele skupiti snagu da izađu s vrlo jasnom iskustvima što su doživjele od njega, vrlo je tužno da mi kao društvo, u konkretnom slučaju sustav nije reagirao barem s mjerama opreza, zabrane približavanja, zabrane uspostavljanja kontakata“, zaključuje Maja Mamula, osnivačica i koordinatorica Ženske sobe.

Da na kraju još jednom naglasimo apsurdnost situacije: čovjeka kojeg se tereti za spolno uznemiravanje maloljetnica - sud je pustio bez ikakvih mjera na slobodu. Pa možda već na sljedećem međunarodnom natjecanju van Hrvatske, predsjednik Europske mažoret asocijacije, Alen Šćuric, djevojkama objasni da je sve bio jedan veliki nesporazum i da najbolje da sve skupa zaborave...

POGLEDAJTE VIDEO: Bivša mažoretkinja za Direkt o uhićenju Šćurica: 'Nadam se da će i druge djevojke istupiti'