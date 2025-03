Otkrio je li razočaran što nismo osvojili Oscara, a o poznatom glumcu: 'Apsolutno neprihvatljivo, degutantno'

Oscara nisu osvojili naši, nije ga osvojila ni Demi Moore ni Timothy Chalamet. Nije bilo šamara, nije bilo ni proglašenja krivih pobjednika, nije bilo ni spomena Donalda Trumpa. U Los Angelesu je trijumfirala nezavisna komedija Anora. Oscare mnogi nisu uspjeli odgledati do kraja, ali filmski i modni analitičar Nenad Korkut svake godine budan je do zadnje sekunde. On je gost RTL Direkta

Hrvatska je ostala bez Oscara. Jesi li razočaran? Trebamo li biti razočarani?

Pa, gledajte, ja sam razočaran zbog toga što je pobijedio film koji smatram minornim u odnosu na kvalitetu Nebojšinog filma. Pogledao sam I'm Not a Robot i iskreno, to nije film koji bih ja nagradio. Ja sam se bojao konkurencije nekih drugih filmova poput onog indijskog ili američkog filma o imigraciji, koji je trenutačno vrlo aktualan zbog Trumpove administracije. Međutim, nijedan od njih nije bio na razini kvalitete Nebojšinog filma, a pogotovo ne I'm Not a Robot, koji ima dobru dosjetku, ali se potroši već u prvih pet minuta. Bio sam u čudu da mi je kratki film predug . On traje samo 22 minute i one su mi bile preduge. Naravno, ne možemo biti razočarani. Trebamo čestitati ekipi filma. Mislim da je ovo važan trenutak ne samo za hrvatski film, nego i za samog autora. Njegova vidljivost će sada sigurno porasti, a sljedeći film, koji će biti dugometražni – Črna mati zemla – ima potpuno otvoren put prema Cannesu i glavnoj konkurenciji.

Jučer smo vidjeli trijumf Andore. Koliko je to neobično za Oscare?

Jako neobično, i zbog toga mi je jako drago. Rijetko se događa da filmovi tog tipa – art, nezavisni filmovi – pobjeđuju na Oscarima. Nešto slično se dogodilo s Parazitom. Sean Baker je redatelj kojeg pratim već neko vrijeme i koji je imao jako dobre filmove, poput The Florida Projecta i Red Rocketa. Uvijek se bavi rubnim likovima i seksualnim radnicama, što se vidi i u njegovim ranijim filmovima, poput Tangerinea. Evidentno je da je zainteresiran za te teme. Ovo je za njega vrhunac karijere – osvojiti četiri Oscara u jednoj večeri zaista nije lako. Nismo očekivali da će tako nadmoćno pobijediti, ali mi je drago. Pogotovo jer mu je za vrat puhao Brutalnost, koji me nije toliko oduševio.

Koji ti isto predugo traje kao i 'Ja nisam robot'?

Smatram da taj film nije opravdao svoju dužinu, ni scenaristički ni na bilo koji drugi način. Imao je pretenzije prema monumentalnosti koje nije uspio ostvariti. Meni je taj film bio najveće razočaranje.

Je li Adrien Brody zaslužio Oscara? Ili je nagrada trebala pripasti Timothéu Chalametu za ulogu Boba Dylana?

Upravo to – Adrien Brody je odigrao ulogu koja je, po meni, bila najlošija u konkurenciji. Chalamet je šest godina učio svirati gitaru, usnu harmoniku i pjevati, što pokazuje nevjerojatnu posvećenost. Ralph Fiennes je u Konklavi dao jedan glumački masterclass. Mislim da će to biti jako veliki push za karijeru Sebastiana Stana, koji je bio nominiran za ulogu Donalda Trumpa, već je briljirao u filmu Different Man, za što je nagrađen na Berlinskom festivalu. Ova nominacija mu sigurno donosi veliki plus u budućoj karijeri. Mislim da je Adrien Brody samo maniristički ovdje ponovio ulogu od prije 20 godina u Pijanistu koji je puno bolji film i puno bolja uloga. tada je to bila svježa uloga ili ga u takvom nismo vidjeli. On u ovih 20 godina nije niti imao karijeru. Jedanput se vraća s ulogom kao da glumi u nekom nijemom filmu i ta ekspresija koji očigledno američka akademija voli više nego nekakvu podigranost. meni je to jako žao. On apsolutno Oscara zaslužio nije, ali ništa u tom filmu meni nije zaslužilo Oscara.

Što misliš o govoru u kojem je on utišavao glazbu?

Zvučao mi je jako oholo i nekorektno, pogotovo jer je na početku čak bacio žvakaću na svoju suprugu. Ona je bivša supruga Harvey Weinstein, osuđenog silovatelja hollywoodskih starleta i mladih glumica. Sada je, eto, od jednog oskarovca prešla na drugog, i to je potpuno u redu.

Kako ti je sjeo govor Kieran Culkin? Znam iz prijenosa da ti nije baš najbolje sjela ta uloga. On je pobrao apsolutno sve nagrade u ovoj sezoni. Međutim, on je na pozornici kad je dobio, Oscara rekao svojoj supruzi da mu je ona obećala roditi četvrto dijete. To se meni nije iskreno baš previše svidjelo.

Meni je to bilo apsolutno neprihvatljivo, degutantno. Takva privatizacija i takav pokušaj da budete duhoviti na krivi način, prvo i ta uloga mi nije sjela. Po meni, niti jedan muškarac koji je osvojio Oscara ni u glavnoj, ni u sporednoj ulozi nije ga zavrijedio. Iako je Cul uloga tehnički sporedna, realno je bila glavna. Niti su zavrijedili Oscare niti su im govori bili primjereni.

Je li šteta da Demi Moore nije osvojila Oscara? Puno se raspravljalo o tome, a trenutak kada se Mikey Madison penje na pozornicu kao da se Supstanca ponovno ostvaruje. Ona ima 25 godina osvojila je, ova tamo sjedi..

Dobro si to primijetila. Drago mi je da je Mikey Madison dobila Oscara. Ako je Anora već dobila sve važne Oscare, bila bi velika nepravda da ona nije nagrađena. Taj film drži upravo ta uloga, i ona je toliko sjajna bez obzira na to što je ne poznajemo. Oscar se ipak usudi nekome tako novom dati nagradu. Demi Moore je imala sjajan narativ i svi su očekivali da će ona dobiti, meni ne bi bilo žao da je ona dobila međutim ipak su se usudili pomaknuti se što se nisu usudili u slučaju Timothéa Chalameta iako on nije bio nepoznat. Njega poznaju u Hollywoodu i mislim da mu je čak to odmoglo. Hollywood je inače malo ljubomoran na te ljude koji prerastu. Sjetite se Marilyn Monroe kojoj Oscar nikad nije pripao jer je bila veća od Hollywooda.

Idemo razgovarati malo o crvenom tepihu. Tko je bio najbolje odjeven jučer? Tko je zapeo za oko? Kakav je bio Timothéy Chalameta u onom zelenom?

On je bio jako interesantan, a meni je još zanimljivije bilo kako su on i Elle Fanning, njegova partnerica iz filma, zapravo podržali prelazak Sare Barton, bivše kreatorice Alexander McQueena u Givenchy. Ovo im je prvo pojavljivanje u novoj kolekciji koju još nismo vidjeli od Sare Barton. Oboje su nosili Givenchy. Je li on bio ono što od njega očekujemo? Možda ne, ali Elle Fanning da. Meni je, recimo, bilo jako zanimljivo vidjeti Arianu Grande u jako dramatičnoj 'Schiaparelli' haljini. Cijelo vrijeme smo se pitali kako će ta žena sjediti. Da, to mi je bilo jako upečatljivo. Yves Saint Laurent je oblačio Emilu Perez, bio je kostimograf tog filma, tako da mislim da je to bila jedna jako lijepa i uspješna suradnja.

Samo za kraj, nekako sam imala osjećaj da će biti više otvorenih šala na račun Trumpa, s obzirom na trenutak u kojem živimo. Nije ih bilo puno. Bila je ona jedna jedina, kada je rekao da Amerikancima sviđa kad se netko suprotstavi moćnom Rusu i to je bilo to.

Slažem se, nije bilo političkih poruka koliko smo očekivali. U ovom trenutku možda je moglo biti više, ali jedino što su stavili bilo je "Slava Ukrajini" i to je bilo to. Najemotivniji moment večeri je bio pobjeda izraelsko-palestinskog tima koji je ipak velika hrabrost Akademije. To je film koji uopće nije distribuiran u Americi jer se nitko nije usudio. Genijalan film i to je po meni bio nekakav emotivno i politički najbitniji trenutak.

