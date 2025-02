Bivša mažoretkinja za Direkt progovorila o neprimjerenom ponašanju Alena Šćurica

Alen Šćuric više nije apsolutni gospodar i šef hrvatskog mažoret saveza. Vijest je s olakšanjem dočekala Vanja Vukelić, bivša mažoretkinja koja je šest godina svjedočila verbalnom zlostavljanju i neprimjerenim seksualnim komentarima čovjeka koji je odlučivao o svemu.

"Meni osobno praktički nije nikad bilo ugodno, znam da je jako često znao doći iznenada, onako s leđa, ovo ono, iznenadan zagrljaj jer baš si mi super. Meni to baš nije pasalo. Znalo je biti pitanja, kaj ti radiš sa svojim dečkom, i jesi mu pušila? I je l' fukaš? Ali to su bile maloljetnice, djevojke, 14, 15 godina. Znalo je jako često biti tih nekih čudnih dodirivanja", govori bivša mažoretkinja Vanja Vukelić koja je do prije četiri godine bila dio Zagrebačkih mažoretkinja.

Nakon brojnih anonimnih svjedočanstava, Vanja se ohrabrila javno progovoriti o svemu što se događalo iza kulisa uspješnog projekta. Za Šćurica kaže da je vrlo inteligentno i šarmantno manipulirao ljudima i to je glavni razlog zašto je sustav zlostavljanja opstao godinama.

"On je uvijek bio fin i pristojan kada su bili javni nastupi, a takav uopće nije bio nakon treninga, tijekom proba, tijekom generalki. Tamo je znao jako brzo puknuti na praktički najmanju stvar. Znao je jako često djevojke nazivati glupima, gluhima, retardiranima. Ja sam doista voljela taj ples i iako mi se neka njegova ponašanja nisu uopće sviđala i osjećala sam se nelagodno ako je on bio na treningu sa mnom, ali bojala sam se isto tako ako kažem, hej ovo me smeta, nemoj to raditi, ovo mi nije ugodno - da me izbace iz nepoštovanja", objašnjava modus operandi Alena Šćurica bivša mažoretkinja.

Tajni ugovori

No zavjet šutnje koji je Alen Šćuric osigurao i tajnim ugovorima koje su djevojke potpisivale - je razbijen. Kako Direkt doznaje, 10-ak osoba službeno je prijavilo Šćurica policiji, krim istraga traje.

"Zahvaljujući i uključivanju medija i progovaranja o toj temi javljaju nam se djevojke. Za sada ih možemo ih potaknuti i reći da se javljaju. Svaka ona mlada osoba koja ima slično iskustvo evo progovaranjem o toj temu u javnom prostoru vjerujem da smo ih potakli da imaju povjerenja u policiju", kaže glasnogovornica PU zagrebačke Marija Goatti.

"Dajemo punu podršku svim institucijama da odrade svoj posao i imamo povjerenja u njih", poručuje nova predsjednica Hrvatskog mažoret saveza, Ines Mileković.

Alen Šćuric od jučer više nije predsjednik Hrvatskog mažoret saveza, smijenjen je i sa svih drugih dužnosti, govori za Direkt u prvom istupu za medije nova predsjednica saveza. Suspendirana mu je i sudačka licenca.

"Sve dok nadležne institucije ne obave svoj posao do kraja i sve dok se ne utvrde sve činjenice njegovog slučaja", rezolutna je Mileković.

Sustav koji je Šćuric gradio godinama, počeo se urušavati. Apsolutna moć i kontrola nad životima mladih djevojaka - karakteristični su za kultove i sekte - upozorava struka i zato je jako bitno da se sve istraži i razmontira.

"On je postavio cijelu atmosferu u smislu - vi ste krive ako se nešto dogodi. To je ono što njih zadržava, to je ono što čini ih, iskoristit ću jednu riječ, ali zapravo poslušnima, u smislu da ne idu van s informacijama što se događa i što im se sve ne sviđa i što sve nije dobro", upozorava predstojnica Katedre za zdravstvenu i kliničku psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Anita Lauri Korajlija.

Na službenim stranicama najavio datum svoje svadbe

Koliko je sebe poistovjetio s cijelim mažoretom u Hrvatskoj govori i bizarna objava na službenim stranicama u kojoj uz najavu najvažnijih događaja poput godišnje skupštine i državnog prvenstva - najavljuje i datum svoje svadbe. Sve bi to mogao biti dio kulta ličnosti koji je gradio i ugradio mladim djevojkama tijekom godina treninga.

"Mi smo jedan velika zajednica, nije važan nitko izvan zajednice. Mi radimo velike stvari, ja radim velike stvari s vama i sve što radim, pa makar je to i neprimjereno, a je neprimjereno, to radim za vaše dobro. Vi to u ovom trenutku ne vidite, vi to ne razumijete, ali ja sam tu već godinama, ja znam", pojašnjava kako je sustav funkcionirao, Anita Lauri Korajlija.

Ipak i najmoćniji jednom padnu kada se pokrene lavina. Vanja je prva koja je odlučila istupiti punim imenom i prezimenom. Priznaje da se i dalje boji, ali ne želi da torturu prolaze druge djevojke.

"Ja sam se ohrabrila izaći ovako javno, bez skrivanja identiteta, ali isto tako neću poricati da me nije strah, hoće li ovo imati neke negativne posljedice na mene, ali bez obzira na to mislim da nije u redu šutjeti o ovome i mislim da nije u redu se praviti da ovo što se desilo. Učinila sam ovo, iako me strah, jer vjerujem da treba doći do neke pravde, treba biti nekih posljedica za loše ponašanje", zaključuje za kraj bivša mažoretkinja Vanja Vukelić.

Unatoč svim svjedočanstvima Alen Šćuric i dalje vodi Zagrebački mažoret savez i Zagrebačke mažoretkinje. Šutnja je prekinuta, no borba mladih djevojaka za istinu se nastavlja.