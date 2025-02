Na društvenim se mrežama pojavila nova snimka incidenta s dočeka srebrnih rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića i trenutka kada je predsjednik Zagrebačkih mažoretkinja Alen Šcuric nasrnuo na jednu od njih.

Na snimci iz drugoga kuta vidi se da pored mažoretkinja prolazi sada već umirovljeni kapetan hrvatske rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak, dok se u drugom trenutku Šćuric unosi u lice mladoj djevojci koja se instinktivno pokušala od njega odmaknuti.

Duvnjak je istog trenutka stao u obranu 19-godišnje djevojke, dok je Šćuric produžio dalje.

Sve istražuje policija

Nastavak je to skandala u čijem se središtu našao Šćuric nakon kojeg su u javnost počele curiti šokantne ispovijesti o njegovom vrijeđanju, neprimjerenim izjavama i postupcima prema brojnim mažoretkinjama. Ranije smo neslužbeno doznali da policija intenzivno radi na slučaju, a nakon što su Grad Zagreb i Turistička zajednica osudili njegovo ponašanje, suradnju je mažoretkinjama otkazao i Dinamo.

Sve se dogodilo na samom kraju dočeka kada su rukometaši krenuli prema autobusu, a mažoretkinje formirale kolonu kroz koju su igrači trebali proći. Jedna od njih nije stala na predviđenom mjestu pa ju je, kako su ispričali svjedoci, Šćuric žestoko izvrijeđao pred svima, a navodno se nije smirio ni kada su ga upozorili policajci.

Prema izjavama svjedokinje koja je poslala prvu snimku medijima, kazala je da je Šćuric nesretnu djevojku nazvao "glupačom" i poručio joj "da nije normalna".

Šćuric je prvotno tvrdio da ju nije vrijeđao niti da ga je policajac morao smirivati, što je palo u vodu nakon što je izašlo još snimki na kojima se vidi da razgovara s policajcem.

"Iz čega se radi skandal, majko mila", kazao nam je Šćuric kada smo ga zamolili za komentar. Prema njegovim tvrdnjama, djevojka se "zabila u Duvnjaka" što je, kaže, bio ozbiljan udarac jer je Duvnjak trčao prema autobusu. Tvrdi da joj je u tom trenutku rekao "pobogu, gdje gledaš" pa se ispričao Duvnjaku.

Potresna svjedočanstva

Ipak, kazao je da kao voditelj tima "mora odreagirati i koji put dići glas".

Ovaj je slučaj bio samo okidač nakon kojega su u javnost krenule istupati bivše mažoretkinje, tvrdeći da ih je Šćuric ponižavao na najgore načine. Kažu da su se morale presvlačiti dok je on komentirao i ocjenjivao njihova tijela.

Nasrtaje je, tvrde mažoretkinje, vješto skrivao. Seksualni ekscesi najčešće su se događali na putovanjima ili kad je djevojke same vozio automobilom kući nakon treninga. "Kako ja živim u šumi, rekao je da bi me tu mogli tri puta silovati i da ne bi znala ni gdje sam ni što sam, ali da meni zapravo nije problem što bi me tri puta silovali. Jednom prilikom kada me vozio na trening, ja sam mu se naravno zahvalila, za to te mi je on na to odgovorio da mu se mogu zahvaliti čučom, svi znamo što to znači", ispričala je bivša mažoretkinja.

Neukusni komentari poput "kaj su ti cice narasle", tvrde djevojke, bile su dio njegove svakodnevne komunikacije. Maleni je to dio ispovijesti više desetaka djevojaka koje su ispričale svoja iskustva s njim za RTL Direkt. "Sjećam se samo kada sam došla da su mi djevojke dale savjet - 'Ako te ikada pozove na razgovor, povedi tatu sa sobom", podijelila je jedna.

POGLEDAJTE VIDEO: Njih 56, toliko nam ih se javilo s potresnim pričama o Šćuricu. Gledao ih je dok se presvlače, ocjenjivao im grudi...