Danas je 25. dan ruske invazije na Ukrajinu

U subotu je evakuirano više od 6600 osoba kroz humanitarne koridore

Strahuje se da su deseci ukrajinskih vojnika mrtvi nakon napada na vojnu bazu u Mikolajivu

Zelenskij: Opsada Mariupolja 'ući će u povijest ratnih zločina'

Rusija tvrdi da je upotrijebila hipersonične projektile

Kina sankcije Rusiji nazvala 'nečuvenim'

Ukrajinsko gospodarstvo palo za trećinu

Tijek događaja pratite ovdje:

Zelenskij poručio Rusima: 'Mrtva tijela vaših vojnika nitko ne odnosi'

8.25 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij poručio je u nedjelju Rusima da trupla njihovih vojnika leže po bojištima u Ukrajini i da ih nitko ne odnosi.

"U žarištima posebno teških borbi prve crte naše obrane preplavljene su truplima ruskih vojnika", rekao je ponavljajući da je 14.000 Rusa poginulo u invaziji na njegovu zemlju u videoporuci objavljenoj u nedjelju rano ujutro. "A ta trupla, ta tijela nitko ne odnosi". Rekao je da može razumjeti da Rusija ima gotovo beskrajne rezerve vojnika i vojne opreme.

"Ali želio bih znati, građani Rusije - što vam se dogodilo da niste primijetili svoje gubitke? "To je 14.000 majki, 14.000 očeva, žena, djece, rodbine, prijatelja - a vi ne primjećujete?", upitao se Zelenski.

Ukrajinske tvrdnje o broju poginulih ruskih vojnika ne mogu se neovisno provjeriti, niti se mogu prebrojati vojni gubici Ukrajine, koje su čelnici zemlje procijenili na oko 1300 vojnika prije otprilike tjedan dana. Moskva je do sada potvrdila samo oko 500 žrtava među svojim snagama.

Više od 70 siročadi evakuirano iz Sumija

8.20 - Oko 71 siročadi evakuirano je iz Sumij nakon što su proveli gotovo dva tjedna u skloništu, rekao je guverner tog područja. U objavi na Facebooku Dmytro Zhyvytskyi je rekao: "Gotovo dva tjedna skrivali smo ove bebe u skloništima. Hvala Bogu, brzo smo pronašli ljude koji su ih mogli skloniti na sigurno mjesto kroz humanitarni koridor", kazao je.

Rusija će vjerojatno nastaviti neselektivne napade

8.05 - Britansko ministarstvo obrane jutros je objavilo novosti o situaciji na terenu u Ukrajini. Prema britanskim obavještajnim službama, Rusija će vjerojatno nastaviti koristiti tešku artiljeriju kao "podršku napadima na urbana područja" u pokušaju da ograniči svoje "već značajne gubitke". Ministarstvo obrane upozorava da su izgledne "daljnje civilne žrtve".

Ukrajina tvrdi: Bombardirana je škola u Mariupolju

8.00 - Gradsko vijeće Mariupolja tvrdi da su ruske trupe bombardirale umjetničku školu, gdje se 400 ljudi sklonilo od rata. Dužnosnici kažu da je zgrada uništena u subotu navečer i da su ljudi zaglavljeni ispod ruševina. Navodi se kako su se u školi sklonile žene, djeca i stariji. Informacije o žrtvama nisu bile odmah dostupne. Ovo je uslijedilo nakon bombardiranja kazališta u Mariupolju prošlog tjedna, u kojem su stotine ljudi još zarobljene ispod ruševina. Mariupolj se suočio s nekim od najgorih bombardiranja, a tisuće su danima ostale bez pristupa struji i vodi. Smatra se da je više od 2.400 ljudi ubijeno u gradu, a žrtve se pokapaju u masovnim grobnicama. Jučer je oko 4000 ljudi uspjelo pobjeći iz crnomorske luke. No ukrajinski dužnosnici navode da su tisuće stanovnika nasilno odvedene u ruske gradove. Sky News nije mogao potvrditi ovu tvrdnju.

Ukrajinska vojska: 'Nema ofenzive, Rusi nastoje obnoviti gubitke'

7.50 - Ukrajinska vojska priopćila je da su ruske snage tijekom jučerašnje invazije na Ukrajinu bile usredotočene uglavnom na nadopunjavanje svojih gubitaka i popravak oštećene vojne opreme, umjesto pokretanja novih ofenziva, piše BBC.

Rusiju su optužili da namjerno stvara uvjete za humanitarnu krizu u okupiranim podrčjima, sprječavaju konvoje pomoći da stignu do gradova, kao što je slučaj bio u Hersonu.

U ranijem priopćenju, ukrajinska vojska je tvrdila da je obnovila svoju crtu obrane na jugu u nekoliko područja i rekla da je uspješno zaustavila rusku ofenzivu kod Izjuma na istoku.

Zelenski: 'Opsada Mariupolja je teror koji će se pamtiti'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelensk rekao je u sinoćnjem video obraćanju javnosti da je ruska opsada lučkog grada Mariupolja teror koji će se pamtiti stoljećima te ući će u povijest odgovornosti za ratne zločine, prenosi Reuters.

"Učiniti to mirnom gradu... je teror koji će se pamtiti stoljećima koji dolaze", rekao je. Pozvao je na mirne pregovore s Rusijom te dodao da oni neće biti laki ni ugodni.

Kineski ministar vanjskih poslova: 'Kina je na pravoj strani povijesti'

Vrijeme će pokazati da Kina stoji na pravoj strani povijesti u vezi s ukrajinskom krizom, a njezin je stav u skladu sa željama većine zemalja, rekao je u nedjelju kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi. "Kina nikada neće prihvatiti nikakvu vanjsku prisilu ili pritisak te se protivi bilo kakvim neutemeljenim optužbama i sumnji protiv Kine", rekao je Wang prema priopćenju Ministarstva.

Njegovi komentari dolaze nakon izjave predsjednika SAD-a Joe Bidena, koji je u petak upozorio svog kineskog kolegu Xi Jinpinga na "posljedice" ako Peking pruži materijalnu potporu ruskoj invaziji na Ukrajinu.

Predsjednik Xi je u telefonskom pozivu rekao Bidenu da rat u Ukrajini mora završiti što je prije moguće te je pozvao članice NATO saveza da održe dijalog s Moskvom. Prema navodima iz Pekinga o pozivu, Xi nije pripisao krivnju Rusiji. Wang je naglasio da je najvažnija poruka koje je Xi poslao bila da je Kina oduvijek bila sila za održavanje mira u svijetu.

"Uvijek smo se zalagali za održavanje mira i suprotstavljanje ratu", kazao je Wang, dodavši da će Kina donositi neovisne odluke.

"Stav Kine je objektivan i pošten te je u skladu sa željama većine zemalja. Vrijeme će pokazati da su kineske tvrdnje na prvoj strani povijesti", naglasio je Wang. Zamjenik ministra vanjskih poslova Le Yucheng prethodno je u subotu izjavio da su sankcije koje su zapadne zemlje uvele Rusiji zbog Ukrajine "pretjerane". Službeni Peking je u više navrata naglasio da Rusija ima legitimne sigurnosne zabrinutosti koje treba riješiti te su pozvali na diplomatsko rješenje sukoba, kao i da priznaju suverenitet Ukrajine.

Mariupolj okružen ruskim trupama sa svih strana

BBC objavio je grafiku koja prikazuje koja su ukrajinska područja pod ruskom kontrolom.

Mariupolj je okružen ruskim trupama, a američki Institut za proučavanje rata tvrdi da bi grad mogao pasti u ruske ruke u sljedećim tjednima.

Policajac iz Mariupolja: 'Bidenu, Macrone, obećali ste pomoći. Gdje je sad ta pomoć?'

Društvenim mrežama se širi snimka policajca iz Mariupolja, u kojemu se vode ulične borbe. Mihail Veršnin u videu šalje poruku svjetskim vođama, a posebno se obraća Macronu i Bidenu.

"Umiru djeca, starci. Grad je uništen i izbrisan s lica zemlje. Molim vas, dajte nam rakete za protuzračnu obranu. Ili želite novi Aleppo?", kazao je Mihail Veršnin u videu.

"Vođe Francuske i Amerike, obećali ste nam pomoć oko protuzračne obrane, ali dosad još nismo ništa dobili. Pogledajte ovu ulicu, to je samo dio našeg razrušenog grada. Umiru djeca, starci. Grad je uništen i izbrisan s lica zemlje. Molim vas, dajte nam rakete za protuzračnu obranu. Ili želite novi Aleppo? Obećali ste da će biti pomoći, dajte nam tu pomoć. Bidenu, Macrone, vi ste veliki vođe. Budite to do kraja", govori na ruskom u videu snimljenom u petak. Autentičnost videa je potvrdio Associated Press.

Gradonačelnik Mariupolja: 'Tisuće naših stanovnika odvedeno je na ruski teritorij'

Ruske snage prisilno odvodile građane na ruski teritorij, priopćilo je gradsko vijeće Mariupolja.

Britansko Ministarstvo: Rusija nema kontrolu nad ukrajinskim nebom

Britansko Ministarstvo obrane tvrdi da Rusija još uvijek nije uspjela preuzeti kontrolu nad ukrajinskim zračnim prostorom, što je jedan od njezinih glavnih ciljeva. Priopćili su da Rusija nije uspjela steći kontrolu te da ovisi o oružju koje je "upotrebljeno iz sigurnosti ruskog zračnog prostora za napad na ciljeve u Ukrajini".

"Ukrajinske zračne snage i snage protuzračne obrane nastavljaju učinkovito braniti ukrajinski zračni prostor. Stjecanje kontrole nad zračnim prostorom bio je jedan od glavnih ciljeva Rusije u prvim danima sukoba, a njihov kontinuirani neuspjeh značajno je umanjio njihov operativni napredak", objavilo je Ministarstvo.

Ured ukrajinskog predsjednika: U subotu evakuirano 6600 osoba

Najmanje 6623 osoba je evakuirano kroz humanitarne koridore iz ukrajinskih gradova u subotu, izvijestio je zamjenik predstojnika ureda ukrajinskog predsjednika Kirilo Timošenko, a prenosi CNN. Timošenko je kazao da je 4128 osoba, uključujući 1172 djece, evakuirano iz Mariupolja u Zaporižju. U kijevskoj regiji, 1820 osoba je evakuirano iz manjih gradova i sela te su prevezeni u Kijev. U drugim dijelovima Ukrajine, 675 osoba je evakuirano iz regije Luhansk, izvijestio je Timošenko.

Oko 2.057.114 izbjeglica prešlo je u Poljsku iz Ukrajine od početka rata, izvijestili su iz poljske granične policije, a prenosi BBC. Policija je na twitteru napisala kako je samo danas granicu prešlo 23.200 osoba, što je povećanje za 2,1 posto u odnosu na jučerašnji dan. Navode da je određeni broj izbjeglica, koji su granicu prošli u posljednja tri tjedna, već napustilo Poljsku. Profesor migracijskih istraživanja na Sveučilištu u Varšavi Maciej Duszczyk kazao je da je otprilike 1,1 milijun izbjeglica i dalje u Poljskoj.

Većina ih je ostala u velikim gradovima, poput Varšave i Krakova, čiji su se gradski čelnici već požalili da su im izbjeglički kapaciteti popunjeni.

Tijek jučerašnjeg dana rata u Ukrajini možete pročitati OVDJE.