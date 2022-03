Profesor Michael Clarke, btitanski vojni analitičar, rekao je za Sky News da će Rusija morati "ujediniti svoje snage" na jugu i sjeveru Ukrajine ako "žele ostvariti stvarni napredak". On kaže da bi se ruske trupe vjerojatno trebale ujediniti oko drevnog grada Poltave "kako bi opkolile ukrajinske snage".

"Ako se to počne događati, Ukrajinci tada moraju odlučiti krenuti na zapad kako bi se zapravo spasili, kako bi živjeli, borili se još jedan dan i vjerojatno obranili Kijev", kaže on i dodaje: 'Ali ako to učine, odustat će u obrani mnogih gradova duž ove granice. Stoga će im biti vrlo teško odlučiti.'

O hipersoničnoj raketi Kinžal za koju Rusija kaže da je ispalila u Ukrajini, profesor Clarke je rekao da to oružje putuje između pet i 10 puta brže od zvuka.

"To znači da se od toga ne možete braniti. Ne možete ga vidjeti. Ne možete se pripremiti za to. Čini se da su ga koristili protiv podzemnog objekta na području Ivano-Frankivske regije. Ovi projektili su razvijeni za potencijalni apokaliptični rat između supersila. Ovo je prvi put da je ovo oružje korišteno, i to na natjecanju Davida i Golijata negdje u istočnoj Europi", zaključio je Clarke.

Podsjetimo, ruska vojska u subotu je objavila da je u Ukrajini prvi put upotrijebila hipersonične projektile, usred globalne utrke za nabavkom tog oružja, koje ruski predsjednik Vladimir Putin naziva nepobjedivim. Rusi su kasnije objavili i snimku napada.

Glasnogovornik ruskog ministarstva obrane Igor Konačenkov objavio je da je "dana 18. ožujka zrakoplovni sustav Kinžal (Bodež) svojim supersoničnim balističkim projektilima uništio veliko podzemno skladište projektila i streljiva ukrajinskoga vojnog zrakoplovstva u mjestu Deljatin, u regiji Ivano-Frankivsk" u zapadnoj Ukrajini.

'Vjerojatno su željeli testirati Kinžal prvi puta u svijetu'

Rusija nikada ranije, u dvama ranijim sukobima u kojima je ratovala - u Ukrajini i Siriji, nije prijavila korištenje ovoga balističkog projektila. Od prvoga uspješnog testiranja 2018. Kinžal je više puta korišten u sklopu vojnih vježbi.

"Vjerojatno su željeli testirati Kinžal u borbenim uvjetima, prvi put u svijetu", rekao je AFP-u Vasilij Kačin, vojni analitičar i direktor istraživačkog centra moskovske Visoke škole za ekonomiju. Službena Moskva tvrdi da je ova vrsta projektila izazov za sustave protuzračne obrane, jer njegova brzina iznosi do 10 Macha ili oko 12.000 km/h pa njegova manevarska sposobnost otežava ili onemogućuje presretanje, premda su neki zapadni vojni stručnjaci kazali da Rusija preuveličava mogućnosti ovog oružja zrak-zemlja.

Uništiti i posijati strah

Meta pogođena u petak - ukrajinsko podzemno skladište, čini se idealnim za Kinžal, kazao je Kačin. Ističe da je takvu infrastrukturu teško uništiti konvencionalnim projektilima. Sposobnost prodora i razorna moć kod supersoničniih je projektila puno veća zbog iznimno velike brzine.

Za ruskog vojnog stručnjaka Pavela Felgenhauera, upotreba Kinžala Rusiji ne daje stratešku prednost u Ukrajini, no prisutan je psihološki učinak jer je Moskva upravo ondje upotrijebila jedno od svojih najdestruktivnijih oružja.

“Zapravo, ovaj potez ne mijenja puno na vojnom polju, no u svakom slučaju ima učinak u smislu psihološke propagande, a to je da posije strah”, rekao je. Rakete Kinžal i krstareće rakete Cirkon ispaljene s vojnih brodova i podmornica, spadaju u skupinu novog oružja koje je razvila Rusija, a Putin ga naziva "nepobjedivim".

Krunski dragulj ruske vojske je supersonična inerkontinentalna raketa Avangard. Leti do 33.000 km/h i nepredvidivo mijenja kurs ili visinu, što je čini gotovo nemogućom za presretanje.

Utrka u naoružanju

Uspješno testirani još 2018., sustavi Kinžal su u testiranjima pogodili sve mete na udaljenostima od 1000 do 2000 km, podaci su ruskoga ministarstva obrane.

No taj se domet može višestruko povećati jer se njima naoružava zrakoplovstvo, posebice zrakoplovi tipa Mig-31. Moskva je razvila ovakvu vrstu naoružanja da bi posjedovala oružje koje je u stanju izbjeći obrambene sustave poput američkoga raketnog štita u Europi.

Upotreba supersoničnih projektila u Ukrajini događa se u trenutku kada se čini da ruska vojska, unatoč najavama, još nema potpunu kontrolu nad nebom, a ukrajinska protuzračna obrana još uvijek uspijeva nanijeti gubitke Moskvi.

Rusija je prva zemlja svijeta koja je razvila supersonično oružje. Njime se ruski predsjednik često hvalio, ističući da je ono dokaz vojne nadmoći Rusije. Puštanje supersoničnog oružja u pogon navelo je i ostale zemlje svijeta da ubrzaju rad na vlastitim takvim programima, što je rezultiralo utrkom u naoružanju u ovoj domeni.

Kina i Sjeverna Koreja objavile su da razvijaju i supersonično oružje. Kina je iznenadila Zapad testiranjem svoje hipersonične jedrilice koja je u stanju kretati se brzinom većom od 5 Macha (više od 6000 km/h). "Mi smo prvi razvili ovu vrstu oružja, a nedavno su to učinili i Kinezi, no Sjedinjene Države ga trenutačno nemaju", rekao je Vasilij Kašin.

