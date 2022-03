Stručnjak za geopolitiku Vlatko Cvrtila za RTL Danas je govorio o stanju u Ukrajini, s posebnim naglaskom na rusku opsadu Mariupolja, a komentirao je i može li itko zaustaviti rat.

"Teško je procijeniti do kada grad [Mariupolj] može izdržati. Ali ono što smo ranije procjenjivali, to je ključna točka njihove strategije jer se Mariupolj nalazi na prostoru koji povezuje regiju Donbas i Krim, a njegovim osvajanjem Rusi kontroliraju Azovsko more. Pokušali su 2014. osvojiti Mariupolj, to nije uspjelo, a sada taj grad postaje važan. Ne samo da bude zatvoreno Azovsko more, jer se iz njega može krenuti prema sjeveru kako bi se zaokružile ukrajinske snage koje su koncentrirane u istočnoj Ukrajini", kazao je Cvrtila za RTL Danas.

Komentirao je i može li se reći da grad nije pao zbog skupine Azov i dobrovoljaca koji ga brane. "Očito je da Rusi nemaju snage da mogu osvojiti grad kroz ulične bombe. Razaraju ga i ne mogu slomiti u potpunosti obranu. Ona će se držati do zadnjeg trenutka dok se ne bi mogla braniti. Nije da se ide u uličnu borbu i da se ide zgrada po zgrada, ruši se sve i tu je strategiju Rusija primjenjivala u Siriji", kazao je.

Cvrtila je rekao da su Rusi imali namjeru osvojiti Kijev i maknuti vlast, ali istaknuo da ga ne mogu osvojiti tako lako. "Ukopavanje znači da će ostati na okruženju i po potrebi vršiti pritisak na grad ovisno kako će pregovori ići", kazao je.

O sastanku Putina i Zelenskog

Govoreći o sastanku Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog, Cvrtila je kazao da bi rat mogao biti zaustavljen kada bi se i jedna i druga strana približile.

"Zelenskij je pozivao na pregovore i prije invazije. Sada je ministar vanjskih poslova Turske, koja se jako angažirala na približavanju stavova jedne i druge države, rekao da su ostvarili približavanje u četiri točke. Najteže je ono što Rusija traži da se Ukrajina odrekne Krima i odmetnutih republika, a Ukrajina na to teško može pristati u ovoj fazi rata. Ako situacija bude išla na njihovu štetu moguće da na to pristanu", smatra Cvrtila.

'Rusija je počela priznavati gubitke'

Komentirao je i propagandni rat na društvenim mrežama. "Pratimo ono što Ukrajina plasira prema Zapadu i dobro to rade. Rusija taj svoj propagandni stroj nije usmjerila prema Zapadu i Ukrajini koliko unutar Rusije", kazao je.

Cvrtila je rekao i da je 14 tisuća ubijenih ruskih vojnika u Ukrajini - pretjerana brojka. "Te brojke se teško probijaju u javni prostor Rusije, mada je Rusija počela priznavati da imaju gubitke. Na sredini bi bile žrtve u ratu", kazao je.

Na koncu, upitan može li itko zaustaviti rat, Cvrtila je jasno poručio - to mogu pregovori.

"Niti jedna ni druga strana ne može ostvariti prednost pa da nakon toga druga strana počne popuštati u pregovorima. Moglo bi da se nešto dogodi u Kremlju pa da dođe do prevrata, ali to je jako mala vjerojatnost, ali je to jedna opcija koja se uzima u obzir", zaključio je Vlatko Cvrtila.

