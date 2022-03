Rat u Ukrajini, započet početkom veljače, odnio je brojne živote te prisilio više od tri milijuna ljudi da pobjegnu iz zemlje. Događaje u Ukrajini prati cijeli svijet, a 36-godišnjem Sirijcu Abdelu Kafi al-Hamdou gledanje ruske invazije na Ukrajinu otvorilo je stare rane i vratilo sjećanja na najmračnije dane u njegovu životu - opsadu grada Alepa 2016. godine.

Kazao je da malo tko može razumjeti kroz što Ukrajinci prolaze dok se diljem svijeta prenose strašne slike rata, smrti i patnje. "Nitko ne može razumjeti Ukrajince... Nitko ih na svijetu ne može razumjeti bolje od Sirijaca", rekao je Hamdo CNN-u.

Bitka za Alep

Šest godina prije rata u Ukrajini, Rusija je započela još jednu nemilosrdnu vojnu operaciju tisućama kilometara dalje, u Siriji, kako bi poduprla režim Bašara al-Asada. Sirijci stoga upozoravaju da su im prizori iz Ukrajine koje mogu vidjeti u medijima strašno poznati.

Istočni Alep režim predsjednika Bašara al-Asada i njegovih saveznika, uz pomoć Rusije, pretvorio je u kutiju za ubijanje; kill box - tristo tisuća stanovnika bilo je opkoljeno i bombardirano, a u prosincu 2016. godine su se pokorili. Radi se o taktici koja se koristila tijekom rata - koordinaciji zajedničkih snaga koja omogućuje zračnim sredstvima gađanje površinskih ciljeva bez potrebe za daljnjom koordinacijom sa zapovjednicima i bez kontrole terminalnog napada - uključujući i navodne kemijske napade, za koje su Sirijci i Rusi tvrdili da se nisu dogodili. Osobe koje su preživjele granatiranje morale su ostaviti sve za sobom, čak i ono što je ostalo od njihovih domova.

"Uništili su nas; uništili su našu psihologiju", prisjetio se Hamdo. "Ovo će se dogoditi u Ukrajini", rekao je. "Ono što se događa u Ukrajini samo je početak", dodao je.

Neki u Sirijci smatraju da je njihova zemlja bila "poligon" za testiranje ruskog ratnog stroja i pregled njezinih ambicija.

'Svijet ponavlja istu grešku...'

Hamdo je bio među grupom stanovnika Alepa koji su opisivali svoj život pod opsadom, svakodnevno objavljujući snimke na društvenim mrežama. Apelirali su i na međunarodno zajednicu da ih spasi, no, naglašava da su oni ostali gluhi na njihove vapaje.

"Ono što me jako pogađa je to što svijet ponavlja istu grešku [u Ukrajini]", rekao je Hamdo. Kazao je i da ga boli što je osuda ruskog rata u Ukrajini bila kao da je "to [Ruski] prvi rat ili prvo ubojstvo". "Ne mogu zamisliti zašto su ljudi bili zaslijepljeni 10 godina", rekao je.

Administracija tadašnjeg američkog predsjednika Baracka Obame je 2013. godine rekla da je Asadov režim prešao "crvenu liniju" koristeći kemijsko oružje protiv vlastitog naroda. Ali zapadne su države odlučile ne ići u vojnu intervenciju.

Zatim je 2015. ruska vojska intervenirala kako bi poduprla oslabljenog Asada, preokrenuvši tok rata u njegovu korist. Danas je Rusija prisutna u Siriji, a Asad je ponovno preuzeo kontrolu nad većim dijelom zemlje. Nekoliko arapskih država ponovno je uspostavilo diplomatske veze s njegovim režimom.

Rusija dobila 'neprocjenjivo' vojno iskustvo

Za Rusiju je intervencija imala višestruke prednosti. Učvrstila je moć svog saveznika, dala mu uporište u regiji i neprocjenjivo vojno iskustvo. Ruski ministar obrane čak se hvalio kako koristi Siriju kao poligon za testiranje vojske. "Testirali smo preko 320 [vrsta oružja], zapravo, testirali smo svo oružje, osim lako razumljivih verzija [u Siriji]", rekao je ministar obrane Sergej Šojgu u kolovozu, prenijeli su njegove riječi ruski državni mediji.

Ismail al-Abdullah, član Sirijske civilne obrane, Bijele kacige, iz prve je ruke vidio utjecaj tog oružja na civile. Bio je među posljednjom skupinom stanovnika Alepa koji su bili prisiljeni napustiti grad 2016. godine, nakon što je svjedočio razbijanju drugog sirijskog grada zračnim napadima. "Alep je bio kao sudnji dan", rekao je za CNN, dodajući da je vidio kako se zgrade ruše na obitelji i djecu.

Tijekom svoje vojne intervencije u Siriji, Rusija je pokrenula neselektivnu kampanju bombardiranja naseljenih središta, pogodivši bolnice, tržnice i škole. Nezavisna istražna komisija Ujedinjenih naroda za Siriju rekla je da su režimske snage i Rusija neselektivno bombardirale gusto naseljena područja, ciljajući i ubijajući civile.

"Zaraćene strane u zemlji omogućile su kršenje gotovo svakog temeljnog ljudskog prava i gotovo svakog ratnog zločina", rekao je predsjednik Komisije Paulo Sergio Pinheiro u Ženevi ranije ovog mjeseca. "Možemo se samo nadati da svjetski čelnici čine sve što mogu da izbjegnu sličnu sudbinu Ukrajine", dodao je.

Unatoč dokazima koje su prikupile razne organizacije i iskazima svjedoka, Rusija poriče da je počinila ratne zločine u Siriji.

Sirija kao lekcija

Mnogi Sirijci smatraju da je nekažnjivost kojom je Rusija djelovala u Siriji možda ohrabrila predsjednika Vladimira Putina da napadne Ukrajinu. "Ono što se dogodilo u Siriji je kao lekcija za svijet da se to možda i ne bi dogodilo, ako su učinili nešto da pomognu sirijskom narodu da zaustave Rusiju", rekao je Abdullah. "Rusija bi se prije svega zaustavila u Siriji i ne bi imala hrabrosti napasti Ukrajinu", smatra ovaj Sirijac.

Bijele kacige, koji jako dobro poznaju "rusku igru", izrazili su zabrinutost za situaciju u Ukrajini i ponudili savjete Ukrajincima. "Ne reagirajte ni na jednu scenu bombardiranja dok se nebo ne očisti od ratnih zrakoplova", rekao je Abdullah koje je izgubio nekoliko kolega u takvim napadima, upozoravajući Ukrajince na ruska bombardiranja "dvostrukim dodirom" - ratni zrakoplovi bacaju bombe, a zatim, nekoliko trenutaka kasnije, ponovno napadaju isto područje, često ubijajući one koji su prvi odgovorili ili one koji su ozlijeđeni u prvom napadu.

"Ne hodajte otvorenim cestama", dodao je. "Bit će snajperisti koji će te upucati… nije ih briga jesi li civil, spasilac ili bolničar", rekao je.

Mnogi Sirijci smatraju da je njihova sudbina vezana za sudbinu Ukrajine. "Pratim vijesti u Ukrajini i želim da Ukrajina pobijedi, tako da Rusija ne ide dalje", rekla je 48-godišnja Umm Hussein. "U Siriji su nas ubili, uništili i raselili, čineći nas izbjeglicama. Ako Rusija pobijedi [u Ukrajini], ići će dalje i napasti nas", u strahu su Sirijci.

"Vrlo smo emotivni i pogođeni prizorima iz Ukrajine. Suosjećamo njihovu patnju", rekla je Hussein.