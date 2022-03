'MI SMO PRIJATELJI' / Iracionalan, paranoičan, bolestan? Lukašenko otkriva pravo stanje Putina: 'Izbacite tu fikciju iz svojih glava...'

'Putin je apsolutno fit, u najboljoj formi do sada... To je potpuno zdrava, prisebna osoba, fizički zdrava - on je sportaš', istaknuo je Lukašenko i dodao: 'Kako se ovdje kaže – prehladit će se na svim našim sprovodima'