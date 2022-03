Već prije nego što je Europska unija proglasila sankcije protiv čitavog niza ruskih tajkuna Aleksej Mordašov "prestrukturirao" je svoje vlasništvo, u kojem je i 29,9 % dionica njemačkog koncerna TUI. Vlasnik tih dionica je tvrtka Unifirm Ltd sa sjedištem na Rusima toliko dragom Cipru, no gotovo 30 % vlasništva Unifirma je brzo preneseno na tvrtku Ondero Ltd sa sjedištem na Djevičanskim Otocima, nekih 4,13 % je prebačeno na rusku Sever Grupu na čijem je čelu sam Aleksej Mordašov, piše DW.

U upravu njemačkog koncerna TUI je tek prošlog tjedna došla obavijest kako većinski vlasnik tvrtke Ondero Ltd sad pak više nije Aleksej, nego njegova treća supruga Marina. Isto tako je njemački koncern obaviješten kako je ta transakcija provedena još 28. veljače, a da je već i onda Marina, a ne ruski tajkun bio glavni vlasnik tvrtke Ondero.

Pouzdan "Putinov čovjek"

Aleksej Mordašov je jedan od najbogatijih ljudi Rusije s imutkom koji se procjenjuje na preko 20 milijardi dolara. Službeno ne zauzima nikakvu funkciju u ruskoj hijerarhiji, ali je dobro poznato kako je on "Putinov čovjek" još iz doba dok je bio u Lenjingradu - Mordašov, sin radnika je tamo studirao. Nakon "privatizacije" čeličane u Herepovetskom gdje financijski direktor postaje vlasnikom, a od toga stvara imperij čeličana Severgroup koja je vlasnik i niza čeličana u SAD-u. Isto tako je poznato kako Mordašov neće oklijevati ni sekunde ako ga vladar Kremlja "zamoli" za neku pomoć i financijsku potporu za neki državni projekt, a osim čitavog niza ruskih odličja, on je i nositelj Odličja za zasluge Luksemburga i isto takvog odličja Italije.

Ipak, baš je Italija bila ta koja mu je nedavno zaplijenila njegovu jahtu Lady M, a prošlog petka mu je također "zamrznuto" vlasništvo imanja na Sardiniji. On je već bio poznat javnosti i zbog spora kojeg je njegova prva žena Elena, od koje se rastao 1996. i s kojom ima sina Iliju, povela pred Europskim sudom za ljudska prava jer je ruski sud presudio da im milijarder mora plaćati mjesečno uzdržavanje od - preračunato 620 dolara. Kako se čuje, taj spor je riješen "nagodbom".

Transakcija se "provjerava"

I kod ovog prijenosa vlasništva dionica TUI-a još nije sve riješeno, makar se može vjerovati kako vojske odvjetnika rade da bi se sve dogodilo kako želi ruski tajkun. Naime kod prijenosa vlasništva njemačkog koncerna se mora provjeriti je li u skladu s njemačkim Zakonom o vanjskoj trgovini, a dok je taj prijenos "u tijeku nedjelotvoran", novi vlasnik - dakle tajkunova supruga ne može ostvarivati svoje pravo glasa kakvo joj pripada po broju dionica. To je inače uglavnom formalnost, ali u ovom slučaju se čitava transakcija ipak malo bolje proučava.