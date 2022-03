Julija Mendel (35) radila je kao glasnogovornica i savjetnica za medije ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog od lipnja 2019. do srpnja 2021. godine. Ona se nakon toga vratila novinarstvu te je s predsjednikom ostala u kontaktu. Julija nije napustila Ukrajinu unatoč ratu, a za Slobodnu Dalmaciju otkrila kakvo je stanje u toj zemlji te kakav je Zelenskij kao predsjednik

Julija tvrdi da je Zelenskij u svom mandatu želio donijeti mir Ukrajini.

"Ne vjerujem da ni jedan predsjednik sanja da se nađe u ulozi ratnog vođe. Iz prve ruke vam mogu potvrditi da je njegova želja od dolaska u predsjednički ured bila donijeti mir Ukrajini. Rusija je, međutim, i sada i već duže vrijeme najveći izvoznik nestabilnosti u cijelom svijetu. Ukrajinu se, nažalost, nije jedinu pitalo", rekla je te naglasila kako se ipak predsjednik dobro prilagodio novoj ulozi.

"Zelenskij se vrlo dobro prilagodio ulozi u kojoj se našao jer je po svojoj prirodi prilično fleksibilna osoba, pogotovo kada je u pitanju donošenje odluka. Drži do vrijednosti do kojih mu je stalo i ne odustaje tako lako od njih. Poštuje život, isto tako Ukrajinu kao zemlju, njezin narod… Kada sasluša sve solucije i vidi da one ne daju rezultata, iziđe s novom, jedinstvenom. Svakako, ne odustaje tako lako. To mu u ovoj situaciji jako pomaže."

'Putinova dezorijentiranost čini Rusiju slabom'

Julija je kazala da "Vladimir Putin nije podcijenio samo Zelenskog kao predsjednika, nego i Ukrajinu kao zemlju".

"Njegove imperijalističke težnje znače nikakvo razumijevanje realnosti. On Rusiju još doživljava kao jako carstvo, a da Ukrajina uopće ne postoji kao nezavisna država. Ta Putinova dezorijentiranost čini Rusiju slabom, ali nisam sigurna da Rusi kao narod imaju kapaciteta nositi se s ovim izazovom", istaknula je.

Mendel je pojasnila da Putin nikad ne pregovara kad je u slaboj poziciji.

"Zelenskij inzistira na izravnim pregovorima s Putinom jer su samo njih dvojica ljudi koji mogu donijeti velike odluke ili postići bilo kakvu vrstu kompromisa. U Rusiji nitko drugi ne donosi odluke. Psihološki, ali i iz njegova kruga se zna da nikada ne pregovara kada je u slaboj poziciji, što sada svakako jest. Zato se i neprestano skriva, izbjegava pozive."

'Putin gubi na terenu'

Julija se nada da će rat trajati još nekoliko tjedana ili mjesec do dva te da bi se neko rješenje moglo naći tijekom travnja ili svibnja.

"Ne vjerujem da je Rusija u poziciji dugo voditi ovakav rat, jer jednostavno nemaju kapaciteta. Najveći im je problem što im je vojska prilično demotivirana i demoralizirana. Ništa im ne ide, gladni su, nemaju goriva, u njihovim su redovima mladi momci od 20, 21 ili 22 godine. Oni, što je također važno, nikada nisu živjeli pod drugom vlašću osim Putinova režima.

Putin ima rakete, ali gubi bitku na terenu. I to je razlog što vjerujemo da rat neće dugo potrajati. Svijet mora biti odgovoran, ne slabiti sankcije, ne zaboraviti što Putin radi. Ali Putina se nikada ne može predvidjeti, ne možemo znati hoće li upotrijebiti nuklearno ili možda kemijsko oružje. To bi bilo najgore od svega. Joe Biden je iznio uznemirujuću procjenu da će Putin ići do kraja. Ipak, nadamo se da će sankcije i izolacija svoje učiniti brzo", ispričala je.

