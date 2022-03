SAD zabrinut zbog uloge Kine u sukobu

7:20 - Savjetnik ukrajinske vlade rekao je kako očekuje da će rat biti gotov najkasnije početkom svibnja, kada Rusiji ponestane resursa za napad na svog susjeda.

"Mislim da bismo najkasnije u svibnju, početkom svibnja, trebali imati mirovni sporazum", rekao je u ponedjeljak navečer Oleksij Arestovič, savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika. Naveo je dva moguća ishoda u mjesecima koji su pred nama.

"Ili će doći do mirovnog sporazuma vrlo brzo, u roku od tjedan-dva, s povlačenjem trupa i svime, ili će se pokušati zbrisati neki, recimo, Sirijci za drugu rundu i, kad i njih sameljemo, dogovor do sredine travnja ili krajem travnja", rekao je. Pentagon je ranije tvrdio da Rusija pokušava regrutirati Sirijce da se bore u Ukrajini, ali to nije provjereno. Arestovič nije osobno uključen u pregovore Ukrajine i Rusije.

Rusi nastavljaju bombardirati Kijev

7:15 - Još eksplozija čulo se jutros u Kijevu dok se rusko bombardiranje nastavlja.

Navodno je pogođena i zapaljena stambena zgrada, priopćila je državna služba za hitne slučajeve. Požar je ugašen, a jedna osoba je hospitalizirana. CNN je također izvijestio o velikim eksplozijama, pozivajući se na svoje osoblje u gradu.

Rat podijelio Crkvu

07:11 - Puni blagoslov ruskog patrijarha Kirila za rusku invaziju na Ukrajinu izazvao je rascjep pravoslavnih crkava i pokrenuo unutarnju pobunu za koju stručnjaci kažu da je bez presedana, piše Reuters.

Kina odgovorila SAD-u

06:32 - Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi poručio je da njegova zemlja nije strana uključena u rat u Ukrajini te istaknuo da njegova vlada "ne želi da sankcije utječu na Kinu".

Zelenskij: Pregovori se nastavljaju

04:32 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u noćnom je obraćanju putem videa potvrdio da će se razgovori ukrajinskog i ruskog izaslanstva nastaviti u utorak.

Biden stiže u Bruxelles

03:12 - Američki predsjednik Joe Biden trebao bi sljedećeg tjedna otputovati u Bruxelles na sastanak s čelnicima NATO-a kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini, objavio je u utorak Reuters pozivajući se na američke izvore.

UN prikupio rekordne donacije

02:22 - UN-ova agencija za izbjeglice UNHCR priopćila je da je dosegla "rekordne iznose" donacija za svoj hitni odgovor na humanitarnu krizu u Ukrajini.

Izbjeglice pothlađene, gladne i žedne

01:16 - Izbjeglice iz Ukrajine na poljsku granicu stižu pothlađene, gladne i žedne, a o covidu ne govori nitko iako ga ima, rekao je Hini liječnik koji volontira na graničnom prijelazu Medyka.

SAD: Kina se približava Rusiji

01:12 - Savjetnik američkog predsjednika Joea Bidena za nacionalnu sigurnost Jake Sullivan izrazio je ozbiljnu zabrinutost Washingtona zbog približavanja Kine Moskvi, rekao je visoki predstavnik američke vlade u telefonskom brifingu s novinarima u ponedjeljak.