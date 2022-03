Rat u Ukrajini ušao je u 20. dan te postaje sve brutalniji. Optužbe na račun neprijatelja su sve teže, a posljednja je prije nekoliko dana došla iz smjera Moskve.

Naime, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je proteklog tjedna da je Rusija otkrila dokaze o navodnom programu tijekom invazije na Ukrajinu, koju Moskva naziva "posebnom vojnom operacijom".

Zaharova tvrdi da program uključuje i smrtonosne patogene poput kuge i antarksa. Rekla je da Rusija ima dokumente koji pokazuju da je ukrajinsko ministarstvo zdravstva naredilo uništavanje uzoraka kuge, kolere, antraksa i drugih patogena nakon 24. veljače, kada je započela ruska invazija. Zaharova tvrdi da je navodni program financirao Pentagon.

"Već sada možemo zaključiti da se u ukrajinskim biološkim laboratorijima u neposrednoj blizini teritorija naše zemlje odvijao razvoj komponenti biološkog oružja", rekla je i dodala da nije jasno jesu li navodni materijali uništeni ili su pali u ruke ekstremista ili nacionalista.

‘Selektivno’ biološko oružje

Ukrajinci i Amerikanci su oštro demantirali takve tvrdnje. "Ukrajina poriče svaku takvu tvrdnju", kazao je glasnogovornik ukrajinskog predsjednika. Također, glasnogovornik Pentagona je rekao da je "apsurdna ruska dezinformacija očito lažna".

Rusija već nekoliko godina optužuje SAD za suradnju s ukrajinskim laboratorijima s ciljem razvoja biološkog oružja, a te su se optužbe intenzivirale u jeku pandemije koronavirusa. U vrijeme invazije na Ukrajini optužbe su postala još jače. Tako su ruske vlasti otišle korak dalje i tvrde kako je u Ukrajini razvijano biološko oružje koje je moglo "selektivno birati etničke skupine".

"S velikim stupnjem vjerojatnosti može se reći da je jedan od ciljeva Sjedinjenih Država i njihovih saveznika stvaranje bioagensa sposobnih da selektivno pogađaju različite etničke skupine stanovništva", rekao je Igor Kirilov, voditelj Snaga za atomsku, biološku i kemijsku obranu Oružanih snaga Rusije, prenosi ruska agencija Interfax.

Dodao je da su Amerikanci već uspjeli ukloniti iz laboratorija u Kijevu, Harkovu i Odesi veliku količinu dokumenata, i to u Lavovski istraživački institut za epidemiologiju i higijenu i u američki konzulat u Lavovu. “Vjerojatnost prijenos dijela zbirke u Poljsku nije isključen", rekao je Kirillov.

I ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio da su Sjedinjenje Države skrivale biološko oružje u Ukrajini i da je to bilo u tajnosti te da je normalno da sada to ne žele priznati. UN se oglasio s tvrdnjom da "nisu vidjeli dokaze o oružju za masovno uništenje koje se navodno proizvodi u Ukrajini", slično je potvrdila i Svjetska zdravstvena organizacija, dok je Bijela kuća objavila da su ruske optužbe o navodnim ukrajinskim laboratorijima za biološko oružje i razvoju kemijskog oružja lažne.

Ratna propaganda

"To su obične izmišljotina. Nije moguće da Amerikanci drže biološko ili kemijsko oružje u Ukrajini", kratko i jasno nam je objasnio vojni analitičar Robert Barić.

"Riječ je o ruskom opravdanju jer njihovo napredovanje ne ide tempom kakvim su se nadali. Također, žele pokazati svoja osvajanja koja su do sada ostvarili kao još veću pobjedu i na taj se način opravdati pred javnosti. U tom smjeru idu njihove posljednje izjave", rekao je.

"Zašto bi Amerikanci razvijali kemijsko oružje u Ukrajini? Nema nikakve logike u tom potezu. Riječ je ruskoj propagandi, ali i eventualno opravdanju ako Rusi pomisle kasnije koristiti takvo oružje u nekim boljim vremenskim prilikama”, dodaje Barić.

Na to su ukazali i Amerikanci koji su podsjetili na povijest Rusije i biološkog oružja. "Baš Rusija ima dugu i dobro dokumentiranu povijest korištenja kemijskog oružja, uključujući i pokušaj atentata i trovanja Putinovih političkih neprijatelja kao što je Aleksej Navalni", napisala je glasnogovornica Bijele kuće Jen Psaki na Twitteru.

"Rusija ima i povijest optužbi protiv Zapada za kršenja koja ona sami čine", napisala je i dodala kako svi moramo promatrati hoće li Rusija koristiti kemijsko i biološko oružje u Ukrajini, ili napraviti lažne operacije koristeći ih".

Promjena igre

Poljski predsjednik Andrzej Duda izdao je suptilno upozorenje u nedjelju kada je za BBC rekao da bi to, ako ruski predsjednik Vladimir Putin upotrijebi bilo kakvo oružje za masovno uništenje, "promijenilo igru" i da bi NATO morao ozbiljno razmisliti što učiniti.

"Naravno, svi se nadaju da se on to neće usuditi napraviti. Ali, kao što mi kažemo u Poljskoj... ako upotrijebi bilo kakvo oružje za masovno uništenje, onda će to u potpunosti promijeniti igru", dodao je.

Da je uporaba kemijskog i biološkog oružja moguća smatra i Barić. “Uvijek je moguće. Kao što ga je koristio Bašar al-Asad protiv svog vlastitog naroda. Rusija ga ondje nije koristila”, objašnjava.

“Korištenje biološkog oružja ima smisla kada se koristi protiv vojnih ciljeva kao što ga je koristio SSSR kada je napadao vojna skladišta u Zapadnoj Njemačkoj krajem Drugog svjetskog rata. Ali bili smo svjedoci i kada se kemijsko oružje koristilo i protiv stanovništva, kao što je bio slučaj sa Sadamom Huseinom koji ga je upotrebljavao protiv Kurda, no onda se radi o čistom zločinu”, rekao nam je.

Vremenski uvjeti su ključ

Barić upozorava da se kemijsko oružje ne može upotrijebiti bilo kada, nego za njega trebaju određene pretpostavke. “Ovisno o kakvom se oružju radi, ali važno je da je atmosfera bez vjetra, odnosno vjetar može biti slabi, ali ne i jači jer bi moglo doći do neželjenog raspršivanja. Potrebno je toplije vrijeme kada su temperature umjerene. Važno je i kolika je vlažnost zraka”, objasnio je.

“Naravno, sve ovisi o tomu koje se kemijsko oružje upotrjebljuje jer nije svako isto. Moraju se stvoriti uvjeti za određeno oružje, ali oni možda ne vrijede za neko drugo jer nije isto za sve”, rekao je Barić.

Rusi su koristili kemijsko oružje poput bojnih otrova u pokušajima atentata na protivnike predsjednika Vladimira Putina u zemlji i inozemstvu. Sergej Skripal, bivši agent KGB-a koji je prebjegao u Veliku Britaniju, otrovan je zajedno sa svojom kćeri na klupi u parku u Britaniji. I Navaljni koji se suprotstavio Putinu na izborima otrovan je u avionu. U oba slučaja otrov je bio novičok.

Rusi su nastavili proizvodnju biološkog oružja 1972. kada je tadašnji SSSR potpisao Konvenciju o biološkom oružju (BWC). Sporazum onemogućuje državi posjedovanje i korištenje biološkog oružja. Rusija je jedna od 193 zemlje koje su 1997. usuglasile Konvenciju o kemijskom oružju. Od tada do danas u svijetu je uništeno 99 posto zaliha kemijskog oružja, no nije poznato koliko se tog oružja nalazi u rukama ruske vojske, i što je važnije, jesu li ga spremni upotrijebiti.