Kirurzi u Kijevu morali su devetogodišnjoj djevojčici amputirati ruku kako bi joj spasili život nakon što je upucana dok je bježala iz kuće, javlja Daily Mail.

Ona je prošlog tjedna s ocem, majkom i sestrom bježala od tučnjava u predgrađu Kijeva Hostomel kada je obiteljski automobil pogođen mecima, a u tom je napadu njen otac je ubijen.

Govoreći iz bolničkog kreveta, Sasha je rekla: "Ne znam zašto su me Rusi htjeli ubiti. Nadam se da je to bila nesreća i da me nisu htjeli povrijediti. Pogođena sam u ruku. Potrčala sam za sestrom. Moja mama je pala. Tada sam izgubila svijest. Netko me odnio u podrum. Tamo sam dobila neki tretman. A onda su me neki ljudi nosili u bolnicu."

Sjeverozapadna predgrađa Gostomel, Irpin i Buča nalaze se na prvoj crti bitke za Kijev. Ruska vojska pokrenula je masivan napad na ove satelitske gradove u nadi da će probiti ukrajinsku obranu i zauzeti glavni grad.

U Središnjoj Irpinskoj bolnici Bucha vaskularni kirurg dr. Vladislav Gorbovec otkrio je da je zavladala gangrena te je donio odluku da joj amputira lijevu ruku iznad lakta, jer bi u suprotnom Sasha inače umrla. Dr. Gennadiy Druzenko, iz Prve volonterske mobilne bolnice, rekao je za MailOnline da je Sasha jedno od niza djece koja su pretrpjela strašne ozljede u bitci za Kijev.

Sestra pohvalila njezinu hrabrost

U bolnicu su je doveli civili koji su mahali bijelom zastavom dok su trčali kroz zonu borbe. "Ona je jedno od niza djece koja su zadobila strašne ozljede. Svi su izgubili barem jednog od roditelja.“

Medicinska sestra koja je liječila devetogodišnju djevojčicu, pohvalila ju je radi njezine snage i hrabrosti.

"Prvo što me je Sasha pitala je ima li lijevu ruku ili ne? Nisam znala što bih rekla. Nisam znala da li da ne kažem ništa, da lažem ili da joj kažem istinu. Pitala je hoće li biti zdrava i može li dobiti novu ružičastu umjetnu ruku obojenu cvijećem. Tako je jaka. Ona ne plače jer zna da samo slabi ljudi plaču. Zahvalila nam je što smo joj spasili život i što se brinemo za njih", rekla je.

