Kapetan ruske nogometne reprezentacije Artem Dzjuba nije pozvan u utorak na okupljanje Rusije zbog teške situacije u Ukrajini, gdje žive rođaci igrača, objasnio je izbornik ruske selekcije.

"S obzirom na tešku situaciju u Ukrajini, gdje žive mnogi članovi njegove obitelji, Artem se ispričao i zamolio, iz obiteljskih razloga, da ga ne pozivaju za sljedeće susrete ruske reprezentacije", objasnio je Valerij Karpin u intervjuu objavljenom na web stranici Ruskog nogometnog saveza.

"Dogovorili smo se da ćemo ostati u kontaktu i pažljivo ću pratiti njegove sljedeće utakmice sa Zenitom iz Sankt Peterburga", dodao je.

Džjubin otac je Ukrajinac iz Poltave, a majka je Čuvaškinja.

Sankcije protiv Rusije

Nakon invazije ruskih snaga na Ukrajinu, FIFA je odlučila isključiti Rusiju iz kvalifikacijskog doigravanje za Svjetsko prvenstvo 2022. i utakmicu s Poljskom krajem ovog mjeseca. Ruski nogometni savez osporio je ovu odluku pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) i zatražio njezino ukidanje, o čemu će CAS uskoro odlučiti.

Što god se dogodi, selekcija će se okupljati od 21. do 27. ožujka, naveo je Karpin, a točan program priprema, kao i prijateljskih utakmica, bit će objavljen naknadno.

"Kao što sam već učinio, iz logističkih razloga, donio sam odluku da na ove pripreme ne zovem igrače koji igraju u europskim klubovima," dodao je Karpin.

Ukrajinski kolege ga 'oprali'

U početku se Dzjuba nije oglašavo po pitanju rata u Ukrajini, a potom je poslao poruku javnosti:

"Ja sam protiv rata, ali i protiv ljudske agresije i mržnje koje se povećavaju svaki dan. Ne sramim se što sam Rus, ponosan sam, ali mi nije jasno zašto sportaši ispaštaju. Stalno govore kako treba razdvojiti politiku i nogomet, ali čim se ukazala prilika, Rusija je sankcionirana. Rat je užasan, ali puno je gorčine izliveno po Rusima, bez obzira na to kojeg su zanimanja. Rat će prestati, ali međusobni odnosi će ostati. Zapamtite to. P.S, mojim kolegama koji sjede na guzicama u svojim vilama u Engleskoj i govore ružne stvari, to nas ne može povrijediti. Razumijemo sve. Mir i dobro svima", poručio je najbolji strijelac Rusije, a pritom je mislio na uvrede koje je primio od strane kolega nogometaša.

Naime, na njega su se obrušili Vitalij Mikolenko, igrač Evertona i Andrij Jarmolenko, krilo West Hama.

"Dok budeš šutljiva k*čka, skupa sa seronjama od suigrača, nedužni civili će biti ubijani po Ukrajini", poručio mu je Mikolenko, dok se Jarmolenko prisjetio njegovog incidenta sa snimkom seksualnog karaktera:

"Znam da neki Rusi vole pokazivati svoja jaja na kameri, ali sada je pravo vrijeme da pokažete svoja muda u stvarnom životu".