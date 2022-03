Ruski dron navodno je oboren jučer u Ukrajini nakon što je neko vrijeme bio u poljskom zračnom prostoru. Tvrdi se da je dron najprije kružio iznad ukrajinskog grada Javoriva prije nego što je preletio Poljsku te tako nelegalno ušao na teritorij NATO-a, javlja The Sun.

Ukrajinske oružane snage priopćile su kako se čini da je dron tijekom vikenda procjenjivao štetu nanesenu vojnoj bazi Javoriv u blizini Lavova, nakon što je u raketnim napadima ubijeno najmanje 35 ljudi, izvještava 24 TV. Rečeno je da je preletio Poljsku nakon čega se vratio u ukrajinski zračni prostor gdje ga je oborila protuzračna obrana zemlje.

Glasnogovornik ukrajinskih snaga rekao je: "Kao što vidimo, okupatori nastavljaju provoditi svoje provokativne akcije bez oklijevanja, leteći u zračni prostor država članica NATO-a."

Žestoki raketni napadi

Putinove snage su u ranim jutarnjim satima u nedjelju započele raketne napade samo 12 milja od poljske granice s Ukrajinom. U zračnom napadu, koji je raznio vojnu bazu Javoriv u blizini Lavova, ubijeno je najmanje 35 ljudi, a ozlijeđeno je još 134. Ruske snage ispalile su na bazu više od 30 krstarećih projektila, zbog čega su vlasti upozorile da bi Vladimir Putin mogao početi "provocirati" zemlje NATO-a.

Poljska pripada obrambenom vojnom savezu koji također uključuje Veliku Britaniju, SAD, Francusku i Njemačku. Britanski ministar zdravstva Sajid Javid jučer je obećao da će Britanija krenuti u rat protiv Rusije ako Putin napadne neku zemlju NATO-a.

"Od samog početka, s našim saveznicima iz NATO-a, bili smo vrlo jasni da će, ako dođe do bilo kakvog napada na teritorij NATO-a, to će biti rat s NATO-om i da će odgovor biti oštar. Čak i ako samo vrh noge ruskog vojnika kroči na teritorij NATO-a, to će biti rat s Rusijom i NATO će odgovoriti. To se nije promijenilo tijekom ovog sukoba... Naša poruka je bila vrlo jasna od početka. Odgovorit ćemo u slučaju bilo kakvog napada, bilo čega što dotakne teritorij NATO-a ili utječe na NATO na bilo koji značajan način", upozorio je.

