Europska unija (EU) u utorak će objaviti detalje o četvrtom paketu sankcija Rusiji. Odgovor je to zapadnih zemalja na rusku invaziju na Ukrajinu koja traje već 20 dana. Svi detalji trebali bi bit objavljeni u utorak popodne u časopisu Journal of the European Union.

Popis sankcija

No, The Guardian je objavio koje bi sankcije danas trebale stupiti na snagu, evo popisa:

– EU će zabraniti uvoz niza proizvoda od čelika

– Zabranit će se nova ulaganja u ruskom energetskom sektoru, uz ograničene iznimke za civilnu nuklearnu energiju i transport određenih energetskih proizvoda u EU

– EU će zabraniti izov luksuznih dobara iznad 300 eura, uključujući luksuzne automobile i nakit

– Uvodi se zabrana rejtinga Rusije i ruskih tvrtki od strane agencija EU za kreditni rejting i pružanje usluga vezanih uz rejting ruskim klijentima, što bi rezultiralo gubitkom još većeg pristupa financijskim tržištima EU

Sankcije uključuju i zamrzavanje imovine i zabranu putovanja Romanu Abramoviču.

'Cilj da je Putin zasutavi ovaj besmisleni rat'

“Kako se nastavlja rat predsjednika Putina protiv ukrajinskog naroda, raste i naša odlučnost da podržimo Ukrajinu i osakatimo financiranje ruske ratne mašinerije”, rekao je Josep Borrell, visoki predstavnik EU-a za vanjske poslove i dodao: '“Ovaj četvrti paket sankcija još je jedan veliki udar na ekonomsku i logističku bazu na koju se Rusija oslanja u ovoj invaziji. Cilj sankcija je da predsjednik Putin zaustavi ovaj neljudski i besmisleni rat.'

