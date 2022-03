Nuklearni rat mogao bi biti udaljen samo "nekoliko koraka" usred rastućih napetosti između Rusije i Zapada, upozorio je šef RAF-a (Royal Air Force). Njegovo upozorenje dolazi usred sve većeg straha da bi sukob u Ukrajini mogao eskalirati u treći svjetski rat koji uključuje nuklearno oružje, piše The Sun.

Lord West je prethodno upozorio da bi jedan pogrešan potez u krizi Rusije i Ukrajine mogao izazvati nuklearni rat, a sada je zračni maršal Edward Stringer CBE rekao za LBC da bi mogućnost nuklearnog rata mogla biti na umu svjetskih čelnika.

"To više nije nezamislivo i očito će opterećivati umove onih koji u ovom trenutku rade sve političke kalkulacije, otuda dolazi vrlo ravna i dosljedna linija Bidena i svih drugih visokih šefova država u posljednje vrijeme. To je u sferi mogućnosti, i to je ono što ljudi moraju shvatiti", rekla je Stringer.

Mogući lanac događaja

Stringer je dodao da se može "skicirati mogući lanac događaja" koji bi mogli dovesti do nuklearnog rata, koji je "samo nekoliko koraka udaljen od mjesta gdje smo sada".

"Samo je nekoliko koraka od mjesta gdje smo sada do sukoba koji bi mogao dovesti do upotrebe nuklearnog oružja, što mislim da je prilično zastrašujuća perspektiva za svakog tko je razuman", rekao je.

Međutim, stručnjaci su brzo istaknuli da je rizik obostranog uništenja oduvijek bio najveći faktor odvraćanja od upotrebe nuklearnog oružja te da je odmetnute nacije sprječavao u tome da "pritisnu gumb".

Upozorenje dolazi dan nakon što je Rusija objavila zastrašujuću novu snimku svoje hipersonične nuklearne rakete Cirkon koja leti 7000 milja na sat. Katastrofalno oružje koje bi London moglo pogoditi za nekoliko minuta, označeno je kao "nezaustavljivo".

Pogrešna računica

Bivši načelnik Kraljevske mornarice, Lord West, rekao je da bi jedna "pogrešna proračuna" mogla izazvati rat u Europi koji bi mogao prerasti u svjetski rat koji uključuje korištenje nuklearnog oružja.

Bivši zamjenik vrhovnog zapovjednika savezničkih snaga NATO-a za Europu, general Sir Adrian Bradshaw, rekao je da bi Putinova invazija na Ukrajinu mogla izazvati nuklearni rat ako ruske trupe uđu na teritorij NATO-a.

Zapadni čelnici nisu bili voljni nametnuti zonu zabrane letova iznad Ukrajine, unatoč ponovljenim molbama ukrajinskog predsjednika, bojeći se da će to izazvati eskalaciju rata s Putinom.

Situaciju s ratom u Ukrajini možete pratiti iz minute u minutu OVDJE.