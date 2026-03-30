Raseljena djeca, krhotine i bol: Rijetki ovo mogu gledati, ova zemlja je rana na duši svijeta...

Gotovo je mjesec dana otkako je vihor izraelsko-iranskog rata zahvatio i Libanon. Tog 2. ožujka Hezbollah je ispalio rakete na Izrael u osvetničkom napadu za Teheran, a onda je krenuo izraelski odgovor koji traje i danas.

Izraelska vojska i ovog ponedjeljka vrši napade na Bejrut. IDF tvrdi da je cilj "teroristička infrastruktura Hezbolaha" u ovom gradu, no uz ruševine sve je više poginulih civila.

Libanon broji više od milijun izbjeglica. Brojke o poginulima prešle su tisuću, a posebno je bolan podatak o više od stotinu ubijene djece.

Mirovna misija Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) u ponedjeljak javlja da je jedan njezin pripadnik poginuo u eksploziji projektila na položaju u južnom Libanonu u nedjelju dok je drugi pripadnik teško ranjen.

Dan ranije na istom području poginule su tri osobe. U izraelskom napadu stradalo je dvoje novinara, Fatima Fattuni, reporterka Al Mayadeena, i Ali Shayeb, dopisnik Al-Manara.

Humanitarna kriza u Libanonu

Rat je raselio 20% stanovništva Libanona, a u prosjeku je 19.000 djece prisiljeno napustiti svoje domove svaki dan, prema podacima Dječjeg fonda Ujedinjenih naroda (UNICEF).

"U samo tri tjedna, više od 370.000 djece prisiljeno je napustiti svoje domove u Libanonu, u prosjeku najmanje 19.000 djevojčica i dječaka raseljeno je svaki dan. Da bismo shvatili razmjere, to je ekvivalent stotinama školskih autobusa punih djece koja bježe spašavajući svoje živote svakih 24 sata", stoji u njihovoj objavi.

Navode da je "mentalna i emocionalna iscrpljenost koja opterećuje djecu Libanona razorna".

"Prije nego što su imali i trenutak da se oporave od traume posljednje eskalacije prije samo 15 mjeseci, ponovno su nasilno iskorijenjeni. Ovaj nemilosrdni ciklus bombardiranja i raseljavanja ozbiljno pogoršava njihove psihološke ožiljke, usađuje duboko ukorijenjen strah i prijeti dubokom, dugoročnom emocionalnom štetom", ističu iz UNICEF-a.