Tadić i Kovačević raskrinkali Trumpovu nemoguću misiju u Iranu: 'Postoji velika prepreka'

Iz Trumpove ratne kuhinje odjeknula je informacija da SAD razmatra vojnu operaciju za vađenje gotovo 450 kilograma iranskog obogaćenog uranija. Prvi čovjek Amerike nije stao na tom pa je Financial Timesu 'otkrio' i svoj plan za zauzimanje otoka Harga, samog središta iranskog izvoza nafte.

Komentar gorućeg Bliskog istoka i Trumpovih nauma dao nam je vojni analitičar Pero Kovačević koji ističe da je riječ o vrlo riskantnim vojnim operacijama.

"One se moraju iznimno dobro isplanirati i mora biti veliki faktor iznenađenja. Jer bez toga dijela je pitanje mogu li se ostvariti. Kao što je, recimo, bila njihova intervencija u Venezueli kad su Madura ulovili", kazao je te podsjetio da Delta Force nije svemoguć.

"Imali smo u povijesti situacije gdje nisu uspjeli izvesti takve operacije. Tu se mjeri na sekunde što se mora napraviti u datom vremenu. Ako se pet sekundi u nekoj situaciji ne odradi kako treba, cijela akcija kao takva može propasti."

Nemoguća 'misija' Donalda Trumpa

Nuklearni fizičar Tonči Tadić u tri je točke objasnio zašto nije moguće izvaditi 450 kilograma obogaćenog uranija iz zaraćenog područja. Stručnjak prvenstveno ističe da to ne mogu raditi vojnici.

"Tamo mora biti netko na lokaciji tko je dovoljno stručan da uopće može reći je li to moguće izvući vani ili ne. Sve što Trump govori je na razini ideje koja zvuči fantastično na tiskovnoj konferenciji. Ali kad idete analizirati što to u praksi znači, to završi kao potpuna besmislica. Dakle, 450 kg obogaćenog uranija fizički treba iznijeti vani i pritom se ne ozračiti", kaže Tadić.

Nuklearni stručnjak podsjeća i na kompleksnost transporta radioaktivnog materijala. "Ne možete ga nositi u rukama, to mora biti u posebnim kanisterima, u posebnim spremnicima. Drugo, to nije na površini, to je negdje unutar tunela, zakopano. Nitko ne kaže da će oni doista to iznijeti vani na kraju krajeva. Iran se može odlučiti i da jednostavno uruši te tunele i da ništa od ovoga ne izađe van", kaže.

Na koncu Tadić ističe kako ovakva operacija nije po modelu 'udri i bježi' jer je uranij duboko u planinskim masivima Irana.

"Tamo treba doći, treba neutralizirati iransku protuzračnu obranu, treba ostaviti dovoljno mjesta da do te točke dođu teški helikopteri koji to mogu nositi vani. Ljudi koji mogu to sve skupa nadzirati, oni koji su dovoljno stručni to rade, jer to nije borbena ekipa nego ekipa koja bi trebala biti tu s Geigerovim brojačima i sa svim ostalim što je nužno za baratanje s takvim materijalom", kazao je Tadić.

Američka nemoguća 'misija' na iranski uranij ima još jednu veliku prepreku - vojsku Irana. Trumpova fantazija o operaciji vađenja iranskog uranija u stvarnosti bi vrlo vjerojatno dočekala iranski odgovor.

"Sve bi to trajalo dovoljno dugo da Iran do te točke dovuče svoje postrojbe da neutraliziraju tu prijetnju. To je sve u situaciji da se radi o udaljenom planinskom mjestu. Još je gora stvar ako se to događa u nekom nuklearnom institutu koji je u gradu veličine Zagreba", kaže Tadić te zaključuje pitanjem od milijardu dolara:

"Kako misle spriječiti prodor iranske vojske u to područje koje oni drže da bi na miru mogli izvući nuklearno gorivo, spakirati ga i transportirati?"

Amerikanci su se precijenili

Amerikanci po pitanju uranija i Harga nisu iskoristili faktor iznenađenja, ističe vojni analitičar Pero Kovačević. "Nije sporno da su oni dobro planirali plan napada na vojnu infrastrukturu. Vidljivo je da su oko 10.000 tih meta pogodili, da su uništenja dosta velika, u nekim slučajevima i razorna. Ali kad se rade takve operacije, onda je taj dio s tih 450 kilograma uranija trebalo izvesti odmah na početku akcije", tvrdi.

Isto vrijedi i za intervenciju na Harg.

"Vjerojatno su trebali izvesti na početku i zauzimanje otoka, ali je očito da su se bili precijenili, a s druge strane podcijenili Iran i sad su došli u situaciju u kojoj jesu. Sve sad što se pokušava izvoditi, upitno je da li će se ostvariti uspjeh onakav kakav bi se ostvario kada bi imali faktor iznenađenja na svojoj strani", kazao je Kovačević.

Analitičar ne odbacuje mogućnost američke invazije na otok Harg, ali napominje cijenu za takvo što.

"Može biti da će ići na taj dio, pitanje je samo uz kolike žrtve. Situacija je sasvim drugačija. Kada je bila situacija u Libiji, onda su oni s 2000 marinaca uspjeli bez problema napraviti sve što su trebali napraviti. Ali sad kad vidimo situaciju u Ukrajini i što znači uporaba dronova, pitanje je kakva je spremnost američke vojske... Vidjeli smo da imaju određene slabosti u borbi protiv dronova i balističkih projektila", kaže Kovačević te dodaje da ga je slabost Amerikanaca iznenadila.

"Mislio sam da su daleko jači i sposobniji. Ali, ako krenu na otok - osvojit će ga, ali će to biti dosta teška operacija uz velike žrtve", smatra.

Libanon kao nova Gaza?

Libanon broji više od milijun raseljenih. Brojke o poginulima prešle su tisuću, a posebno je bolan podatak o više od stotinu ubijene djece. Pitali smo vojnog analitičara što smjera Netanyahu i je li uopće moguće iskorijeniti Hezbollah u Libanonu

"Hezbollah će se moći iskorijeniti tek jednoga dana kad padne režim u Iranu. Ali režim u Iranu neće srušiti Netanyahu nego će ga srušiti sami Iranci. Nakon završetka ovih sadašnjih situacija trebate par godina, četiri-pet, kada će doći do rušenja režima", smatra analitičar.

Libanon i Bejrut su u velikoj opasnosti da se pretvore u neki novi pojas Gaze. Analitičar podsjeća da su Izraelci već došli do Tira na sjeveru Libanona.

"Izrael sad radi ono što u svim tim situacijama napravi za zaštitu svojih interesa. Vidimo da će oni svoje sjeverne granice osigurati, već su kod Tira. Oni uvijek naprave korak više, ali znamo uz kakve posljedice se to radi. Izrael je takav – cilj opravdava sva sredstva", zaključuje.

