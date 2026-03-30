'Bomba' Wall Street Journala: Trump razmišlja o opasnoj vojnoj operaciji!

Američki predsjednik Donald Trump razmatra vojnu operaciju za vađenje gotovo 450 kilograma uranija iz Irana, složenu misiju koja bi mogla dovesti američke snage u zemlju na dane ili dulje, navodi se u izvješću koje je objavio Wall Street Journal u nedjelju.

Dužnosnici su za ovaj medij rekli da Trump još nije donio konačnu odluku te da procjenjuje rizike koje bi takav potez mogao predstavljati za američke trupe.

Ovakva potencijalna misija razmatra se u sklopu pokušaja da se spriječi Iran u razvoju nuklearnog oružja, a Trump je navodno otvoren za nasilno oduzimanje materijala ako ga Iran ne preda tijekom pregovora, prenosi agencija Anadolu, koja citira izvješće WSJ-a.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt ovako je komentirala tu mogućnost: "Pentagon ima zadatak da napravi pripreme kako bi vrhovnom zapovjedniku dao maksimalnu mogućnost izbora. To ne znači da je predsjednik donio odluku".

Upozorenje stručnjaka

Dužnosnici su rekli da se vjeruje kako je uranij pohranjen na ključnim lokacijama, uključujući u podzemnom tunelu u nuklearnom kompleksu Isfahan i skladištu u Natanzu.

Stručnjaci su ipak upozorili da bi svaki pokušaj oružanog oduzimanja materijala bio vrlo složen i opasan, potencijalno izazivajući odmazdu i produbljujući sukob.

Operacija bi vjerojatno zahtijevala od američkih snaga da uđu na iranski teritorij pod prijetnjom dronova, raketa i zemaljske vatre, osiguraju lokacije i omoguće specijaliziranim timovima da lociraju i izvade materijal.

Očekuje se da bi u tom slučaju uranij bio uskladišten u 40 do 50 specijaliziranih kontejnera, koji bi se trebali staviti u zaštitne transportne bačve i premjestiti kamionima prije nego što se zračno prevezu iz zemlje.

Dužnosnici procjenjuju da bi operacija mogla trajati od nekoliko dana do tjedan dana, ovisno o uvjetima na terenu.

SAD bi mogao izbjeći takvu misiju ako Iran pristane predati uranij putem dogovorenog rješenja, budući da je Washington prethodno uklanjao obogaćeni uranij iz drugih zemalja putem koordiniranih operacija. Trump je također poticao diplomatske napore, a posrednici, uključujući Pakistan, Tursku i Egipat, uključeni su u neizravne kontakte između Washingtona i Teherana.

Eskalacija u regiji nastavlja bjesniti otkako su Izrael i SAD zajednički napali Iran 28. veljače, u operaciji u kojoj je do danas ubijeno više od 1340 ljudi, uključujući i tadašnjeg vrhovnog vođu Irana ajatolaha Alija Hameneija.

Iran je uzvratio napadima na susjedne zemlje i zemlje Perzijskog zaljeva u kojima se nalazi američka vojna imovina.

