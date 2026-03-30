Trump otkrio koji mu je cilj u Iranu: 'Želim to uzeti'

Predsjednik iranskog parlamenta upozorio je u nedjelju da iranske snage "čekaju američke vojnike", dok se dodatnih 3500 američkih vojnika iskrcalo na Bliskom istoku, javlja BBC.Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u nedjelju da je naredio vojsci da dodatno proširi svoje operacije u južnom Libanonu, navodeći kao razlog nastavak raketne paljbe Hezbolaha.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u intervjuu za Financial Times (FT) objavljenom u nedjelju da želi "uzeti naftu u Iranu" te da bi američke snage mogle zauzeti otok Harg, središte iranskog izvoza nafte, prenose Reuters i BBC.

Trump objavio da želi uzeti naftu u Iranu

Zauzimanje Harga? Trump: 'Možda da, možda ne'

U raketnom napadu ubijen pripadnik UN‑ove mirovne misije u Libanonu

Kriza na Bliskom istoku drži cijene nafte na povišenim razinama

7.00 - Cijene su nafte prošloga tjedna blago porasle, no tijekom tjedna su znatno oscilirale, ovisno o tome jesu li vijesti ukazivale na popuštanje ili eskalaciju krize na Bliskom istoku.

Na londonskom je tržištu cijena barela prošloga tjedna porasla 0,3 posto, na 112,57 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 1,3 posto, na 99,64 dolara. To su najviše razine cijena od srpnja 2022. godine, kada je tržište bilo uzdrmano ratom između Rusije i Ukrajine.

Posljednjih tjedana, pak, cijene na povišenim razinama podržava kriza na Bliskom istoku.

Predsjednik SAD-a Donald Trump poručio je prošloga tjedna da Iran mora pristati na dogovor o završetku rata ili će napadi SAD-a i Izraela biti još žešći.

Iranci, pak, poručuju da je američki prijedlog za prekid borbi 'jednostran i nepravedan' i, uz rijetke iznimke, i dalje ne dozvoljavaju prolaz tankera kroz Hormuški tjesnac, što podržava cijena nafte na povišenim razinama.

Trump je u četvrtak ponovno pomaknuo rok koji je bio odredio Iranu za otvaranje Hormuškog tjesnaca, ovaj put za 10 dana. Ako do tada tjesnac ne bude otvoren, SAD će napasti iransku energetsku infrastrukturu.

Teheran, pak, inzistira da tjesnac nije zatvoren, da je tranzit dozvoljen brodovima 'prijateljskih zemalja'.

„Blokada Hormuškog tjesnaca 'izbacila' je do sada s tržišta oko osam milijuna barela nafte dnevno, a u opasnosti je i puno veća količina, pa se premija na geopolitički rizik vjerojatno neće značajnije smanjiti”, pišu analitičari ING-a Ewa Manthay i Warren Pattersson u osvrtu na situaciju na tržištu.

Sve u svemu, i ovoga se tjedna, kažu analitičari, očekuje nesigurno trgovanje, a cijene će ovisiti o tome ukazuju li vijesti o krizi na Bliskom istoku na smirivanje ili zaoštravanje situacije.

Ponajviše zbog krize na Bliskom istoku, cijene barela na londonskom tržištu porasla je od početka godine više od 80, a na američkom tržištu gotovo 75 posto.

Trump uvjeren u 'promjenu režima'

6.30 - Američki predsjednik Donald Trump kazao je u nedjelju navečer novinarima na letu predsjedničkog zrakoplova Air Force One da je uvjeren u "promjenu režima" u Iranu, te da pregovora s tom zemljom "izravno i neizravno".

"Hoćemo, vjerojatno ćemo se s njima dogovoriti. Prilično sam siguran, ali moguće je da nećemo. Ali već smo imali promjenu režima, ako pogledajte - jer je jedan režim bio desetkkovan i uništen. Svi su mrtvi. Sljedeći režim uglavnom mrtav, a u trećem režimu imamo posla s drugačijim ljudima od svih s kojima se itko prije bavio. Dakle, smatrao bih to promjenom režima", dodao je.

Novinari su htjeli znati je li Iran odgovorio na plan prekida vatre od 15 točaka koji su predložile SAD. On je odgovorio: "Dali su nam većinu točaka, zašto ne?".

Također je naveo da je novi iranski vrhovni vođa Motžaba Hamenei "možda živ, ali očito u ozbiljnoj nevolji. Teško je ranjen".

Ministri vanjskih poslova napuštaju Pakistan

6.25 - Ministri vanjskih poslova Turske, Saudijske Arabije i Egipta napustili su Islamabad u nedjelju navečer nakon razgovora usmjerenih na okončanje rata u regiji, prenosi Sky news.

Turski vojnik Hakan Fidan viđen je kako stiže u zračnu bazu Nur Khan, nakon što je prisustvovao sastanku koji je organizirao Pakistan kako bi se razmotrio napredak u dovođenju SAD-a i Irana za pregovarački stol za mirovne pregovore.

Saudijski predsjednik Faisal Bin Farhan Al Saud također je viđen u zračnoj bazi.

Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova također je podijelilo video egipatskog dr. Badra Abdelattyja kako stiže u međunarodnu zračnu luku Islamabad u glavnom gradu.

Pakistanski ministar vanjskih poslova Ishaq Dar ranije je u nedjelju izjavio da će Islamabad uskoro biti domaćin razgovora između SAD-a i Irana.

Nije precizirao hoće li razgovori biti izravni ili neizravni, a nije bilo ni trenutnog odgovora SAD-a ni Irana.

U raketnom napadu ubijen pripadnik UN‑ove mirovne misije u Libanonu

6.10 - Mirovna misija Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) priopćila je u ponedjeljak da je jedan njezin pripadnik poginuo u eksploziji projektila na položaju u južnom Libanonu u nedjelju. Drugi je pripadnik teško ranjen, stoji u priopćenju objavljenom rano u ponedjeljak.

"Ne znamo porijeklo projektila. Pokrenuli smo istragu kako bismo ustanovili sve činjenice", dodaju iz UNIFIL‑a.

Eksplozija se dogodila na UNIFIL‑ovom položaju u blizini sela Adchit al-Qusayr na jugu Libanona, nedaleko od granice s Izraelom. Na tom se području izraelska vojska već gotovo mjesec dana bori s Hezbolahom.

UN‑ova misija proteklih se godina nekoliko puta našla na nišanu obiju strana, podsjeća Reuters.

Početkom ožujka oružane snage Gane objavile su da je sjedište ganskog mirovnog bataljuna Ujedinjenih naroda u Libanonu pogođeno raketnim napadima u kojima su teško ozlijeđena dva vojnika.

Izraelska vojska naknadno je priznala da su projektili ispaljeni iz njezinog tenka toga dana pogodili UN‑ov položaj u južnom Libanonu, ozlijedivši ganske pripadnike mirovne misije.

Prema navodima izraelske vojske, njezini su pripadnici odgovarali na protutenkovski projektil Hezbolaha, koji je ozlijedio dva izraelska vojnika.

"Još jednom pozivamo sve dionike da ispunjavaju svoje obveze prema međunarodnom pravu i da u svakom trenutku osiguravaju sigurnost i zaštitu UN‑ovog osoblja i imovine, uključujući suzdržavanjem od akcija koje bi mogle u opasnost dovesti pripadnike mirovne misije", objavio je UNIFIL.

Libanon je uvučen u rat na Bliskom istoku kad je Hezbolah ispalio rakete na Izrael 2. ožujka, iskazujući solidarnosti s Teheranom, dva dana nakon što su Izrael i SAD napali Iran. Napad Hezbolaha bio je okidač za novu izraelsku ofenzivu protiv te skupine, napominje Reuters.

Hrvatski pripadnik mirovne misije evakuiran je iz Libanona 12. ožujka u sklopu operacije izvlačenja njemačkih vojnika koju je pokrenula SR Njemačka, izvijestili su tada iz Ministarstva obrane.

Financial Times: Trump kaže da želi iransku naftu, signalizira moguće preuzimanje otoka Harg

6.05 - Američki predsjednik Donald Trump rekao je u intervjuu za Financial Times (FT) objavljenom u nedjelju da želi "uzeti naftu u Iranu" te da bi američke snage mogle zauzeti otok Harg, središte iranskog izvoza nafte, prenose Reuters i BBC.

"Da budem iskren, najdraže bi mi bilo uzeti naftu u Iranu, ali neki glupi ljudi u SAD-u kažu: 'Zašto to radite?'. Ali to su glupi ljudi", rekao je američki predsjednik za FT.

Taj bi potez mogao značiti zauzimanje Harga, signalizirao je Trump.

"Možda ćemo zauzeti otok Harg, a možda nećemo. Imamo puno opcija", kazao je Trump u intervjuu, istaknuvši da bi zauzimanje značilo i dugoročniji ostanak američkih snaga na otoku, prenosi BBC.

Na pitanje o iranskim obrambenim snagama na otoku, američki predsjednik izjavio je da misli da "nemaju nikakvu obranu".

"Mogli bismo ga (Harg) zauzeti vrlo lako", kazao je Trump.

Predsjednikovi komentari uslijedili su nakon što je još 3.500 američkih vojnika pristiglo na Bliski istok dok rastu strahovanja da bi daljnja eskalacija mogla američke snage izložiti iranskim napadima,

Trump je dodao da neizravni pregovori između SAD-a i Irana preko pakistanskih "izaslanika" dobro napreduju, ali odbio je komentirati je li skoro primirje moguće.

"Dogovor bi mogao biti postignuti prilično brzo", rekao je američki predsjednik u intervjuu, prema izvješću BBC-a.

Već sredinom ožujka američke snage izvele su veliki ciljani napad na Harg, pogodivši preko 90 iranskih vojnih meta, izvijestilo je tada Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM).

Otok je od Hormuškog tjesnaca udaljen oko 500 kilometara prema sjeverozapadu, a na njemu je smješten najveći iranski naftni terminal preko kojeg Teheran izvozi 90 posto svoje nafte.

POGLEDAJTE VIDEO: Mirjana Rakić o blokadi Crvenog mora: 'Iran je izvukao najjaču kartu. Za Europu i Aziju to znači katastrofu'