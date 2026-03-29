Tko je čovjek koji prijeti Amerikancima? Spominje se da bi mogao pregovarati s Trumpom

Iranski dužnosnici u nedjelju su oštro reagirali na navode o mogućoj američkoj kopnenoj operaciji, uz poruke koje dodatno podižu napetosti između Teherana i Washingtona.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Ghalibaf poručio je da su iranske snage spremne na dolazak američkih trupa, kritizirajući istodobno američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog, kako tvrdi, dvolične politike.

"Neprijatelj otvoreno šalje poruke o pregovorima, a potajno planira kopneni napad", rekao je Ghalibaf, prenosi iranska novinska agencija IRNA. "Naši ljudi čekaju dolazak američkih vojnika, spalit će ih", dodao je.

Pokazao spremnost za pregovore s Amerikancima

Njegove izjave dolaze nakon što su američki mediji izvijestili da Pentagon priprema kopnene operacije u Iranu. Istodobno, američka vojska najavila je raspoređivanje oko 3500 vojnika iz 31. ekspedicijske postrojbe marinaca na Bliski istok.

Unatoč oštroj retorici, zapadni mediji navode da bi Ghalibaf mogao imati ulogu u mogućim pregovorima između dviju strana. Prema tim izvješćima, pokazao je spremnost na suradnju s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom.

Američki dužnosnici, kako navodi Politico, vide ga kao potencijalnog partnera za dijalog s Teheranom. S druge strane, iranska poluslužbena agencija Tasnim odbacuje takve tvrdnje i upozorava na pokušaje destabilizacije.

"Ghalibaf je predstavljen kao pregovaračka strana kako bi se prikazala kontradiktorna i nejedinstvena slika Irana", navodi Tasnim. "Spominjanje njegova imena očito ima za cilj stvaranje unutarnjih podjela i izazivanje sukoba među političkim snagama", dodaje se.

Izjave i medijska izvješća dolaze u trenutku pojačanih napetosti na Bliskom istoku, dok istodobno postoje signali o mogućim, ali vrlo neizvjesnim diplomatskim kontaktima.

Tko je Mohammad Bagher Ghalibaf?

Ghalibaf, rođen 1961. na sjeveroistoku Irana, tradicionalno se predstavljao kao tvrdolinijaš, ali kao osoba s kojom Zapad može poslovati. Karijeru je započeo tijekom iransko-iračkog rata, kada se pridružio Revolucionarnoj gardi i brzo napredovao. Kasnije je bio zapovjednik zračnih snaga Garde i načelnik policije, a od 2005. do 2017. obnašao je dužnost gradonačelnika Teherana. Godine 2020. postao je predsjednik parlamenta.

U ranijim istupima slao je pomirljive poruke prema Zapadu, ističući da bi "želio da Zapad promijeni svoj stav prema Iranu i vjeruje Iranu", uz naglasak na rješavanje sporova dijalogom.

Njegov politički profil dodatno dobiva na težini zbog navodnih veza s novim vrhovnim vođom Mojtabom Hamneijem. Prema diplomatskim depešama koje je objavio WikiLeaks, Hamnei mu pruža političku i financijsku potporu, što bi moglo ojačati njegov položaj u iranskoj hijerarhiji.

