Požar uz londonsku pistu izazvao kaos: Letovi kasnili, dio ih je otkazan

Požar trave izbio je u blizini jedne od pista londonske zračne luke Heathrow, zbog čega je pista privremeno zatvorena, a dio letova obustavljen.

Dim se uzdizao uz južnu pistu 27L, dok su na teren izašle aerodromske hitne službe i vatrogasci. Tijekom intervencije Heathrow je prometovao samo jednom pistom, što je izazvalo kašnjenja i smanjen broj polijetanja i slijetanja, piše The Sun.

🚨 I’m not know for breaking news… but there’s a fire near the runway at Heathrow which is delaying all flights… here’s my view from the terminal…#heathrow #breakingnews #jameswade #rovingreporter pic.twitter.com/ru9Wb5uJgx — James Wade (@JamesWade180) August 6, 2026

Požar ugašen za pola sata

Vatra je zahvatila približno hektar trave, a ugašena je u roku od oko 30 minuta. Vatrogasci su potom nastavili natapati područje kako bi spriječili ponovno izbijanje požara.

Obje piste ponovno su otvorene oko 18.45 sati po lokalnom vremenu. Iz zračne luke ispričali su se putnicima zbog poremećaja i poručili da je sigurnost bila prioritet tijekom cijelog incidenta.

Putnicima je savjetovano da prije dolaska u zračnu luku provjere status svojih letova jer su se kašnjenja mogla nastaviti i nakon ponovnog otvaranja piste.