Devet zrakoplova proglasilo izvanredno stanje: Iz zračne luke otkrili što je izazvalo kaos

Zrakoplov British Airwaysa izazvao je velike poremećaje u londonskoj zračnoj luci Gatwick nakon što je zbog tehničkog problema ostao na jedinoj operativnoj pisti.

Let BA2673 sigurno je sletio, a putnici su se normalno iskrcali. Iz kompanije su potvrdili da je na zrakoplovu zabilježen tehnički kvar, ali nisu objavili više pojedinosti.

"Naš je let sigurno sletio, a putnici su se normalno iskrcali nakon dojave o tehničkom problemu na zrakoplovu", rekao je glasnogovornik British Airwaysa.

Četrnaest letova preusmjereno

Kako prenosi Mirror, zbog zatvaranja piste u ranim jutarnjim satima više je letova kasnilo ili bilo preusmjereno. Devet zrakoplova emitiralo je kod 7700 za izvanredno stanje, vjerojatno zbog niske razine goriva, dok je još pet letova preusmjereno u druge zračne luke.

Od ukupno 14 letova, pet ih je sletjelo u Luton, četiri u Stansted, jedan u Heathrow, tri u Birmingham, a jedan u Bristol.

Među preusmjerenim letovima bili su oni iz Tenerifa, Valencije, Lanzarotea, Fuerteventure, Rodosa, Atene, Barija, Rima i Agadira.

Jedan putnik British Airwaysa objavio je da je njegov let završio u Stanstedu umjesto u Gatwicku.

"Još smo u zrakoplovu i čekamo što će se dalje dogoditi. Nadamo se da ćemo uskoro biti prebačeni u Gatwick", napisao je.

An issue at Gatwick as nine (9) flights originally bound for the London airport are currently squawking 7700 (likely due to low fuel). We are working to learn more. https://t.co/HsHBhiVnxD pic.twitter.com/cHSUBcbZlv — Flightradar24 (@flightradar24) July 14, 2026

Pista je ponovno otvorena nešto prije 1.30 sati, nakon čega su među prvim zrakoplovima sletjeli letovi easyJeta i TUI-ja.

Iz Gatwicka su potvrdili da je pista nakratko bila zatvorena zbog tehničkog problema na jednom zrakoplovu.

"Zbog toga je manji broj letova bio preusmjeren, a većina se poslije vratila u Gatwick. Kao i uvijek, sigurnost nam je na prvom mjestu", poručio je glasnogovornik zračne luke.