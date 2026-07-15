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Devet zrakoplova proglasilo izvanredno stanje: Iz zračne luke otkrili što je izazvalo kaos

Devet zrakoplova proglasilo izvanredno stanje: Iz zračne luke otkrili što je izazvalo kaos
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Foto: Screenshot 'X'/flightradar24

British Airways oglasio se nakon što je devet letova prema londonskoj zračnoj luci Gatwick proglasilo izvanredno stanje

15.7.2026.
10:13
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/flightradar24
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Zrakoplov British Airwaysa izazvao je velike poremećaje u londonskoj zračnoj luci Gatwick nakon što je zbog tehničkog problema ostao na jedinoj operativnoj pisti.

Let BA2673 sigurno je sletio, a putnici su se normalno iskrcali. Iz kompanije su potvrdili da je na zrakoplovu zabilježen tehnički kvar, ali nisu objavili više pojedinosti.

"Naš je let sigurno sletio, a putnici su se normalno iskrcali nakon dojave o tehničkom problemu na zrakoplovu", rekao je glasnogovornik British Airwaysa.

Četrnaest letova preusmjereno

Kako prenosi Mirror, zbog zatvaranja piste u ranim jutarnjim satima više je letova kasnilo ili bilo preusmjereno. Devet zrakoplova emitiralo je kod 7700 za izvanredno stanje, vjerojatno zbog niske razine goriva, dok je još pet letova preusmjereno u druge zračne luke.

Od ukupno 14 letova, pet ih je sletjelo u Luton, četiri u Stansted, jedan u Heathrow, tri u Birmingham, a jedan u Bristol.

Među preusmjerenim letovima bili su oni iz Tenerifa, Valencije, Lanzarotea, Fuerteventure, Rodosa, Atene, Barija, Rima i Agadira.

Jedan putnik British Airwaysa objavio je da je njegov let završio u Stanstedu umjesto u Gatwicku.

"Još smo u zrakoplovu i čekamo što će se dalje dogoditi. Nadamo se da ćemo uskoro biti prebačeni u Gatwick", napisao je.

Pista je ponovno otvorena nešto prije 1.30 sati, nakon čega su među prvim zrakoplovima sletjeli letovi easyJeta i TUI-ja.

Iz Gatwicka su potvrdili da je pista nakratko bila zatvorena zbog tehničkog problema na jednom zrakoplovu.

"Zbog toga je manji broj letova bio preusmjeren, a većina se poslije vratila u Gatwick. Kao i uvijek, sigurnost nam je na prvom mjestu", poručio je glasnogovornik zračne luke.

 

British AirwaysZrakoplovTehnicki KvarZračna LukaLondonGatwick
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