Pogledajte s kakvom se vatrenom stihijom bore ruski vatrogasci: Gori 'skladište namještaja'

Profimedia je objavila stravične fotografije požara skladišta namještaja u ruskom Vladivostoku. Nisu objavljeni detalji o uzrocima požara kao ni ozlijeđenima ili stradalima.

Ruski mediji ne izvještavaju o incidentu. Jedine informacije o požaru mogu se pronaći na X-u te agenciji Profimedia. Tako na jednom profilu na X-u stoji kako se radi o požaru iza Federalne državne unitarne ustanove "GUARD (Ohrana)" gdje gore takozvana "skladišta namještaja".

Na drugom profilu objavljeno je kako vatrogasci gase s više crijeva, ali ni to nije dovoljno. Požar postaje sve jači. Okolnosti su još uvijek nepoznate.