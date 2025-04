Papa je volio tango, radio je kao izbacivač, a nekad se iskradao iz Vatikana

Papa Franjo obično ide na spavanje u 21 sat i budi se oko 4 ujutro. Spava oko šest sati dnevno, jer obično čita sat vremena nakon što legne, do 22 sata. "Kasnije mi treba drijemež. Moram spavati 40 minuta do sat vremena. Skinem cipele i padnem u krevet. I također spavam duboko i budim se sam. Na danima kada ne uzmem drijemež, primijetim to," jednom je rekao.