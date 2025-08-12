Pakao kod Madrida: U požaru poginula jedna osoba, evakuirano 180 ljudi

Vatrogasci su stavili pod kontrolu šumski požar u blizini španjolske prijestolnice Madrida, u području Tres Cantos, u kojem je poginula jedna osoba i evakuirano 180 ljudi, priopćile su u utorak regionalne vlasti.

Povoljni noćni uvjeti omogućili su gašenje požara, priopćila je Zajednica Madrida.

Muškarac koji je helikopterom prevezen u bolnicu La Paz nakon što je zadobio opekline na 98 posto tijela, kasnije je umro, priopćila je Zajednica Madrida.

Požar je zahvatio više od 1000 hektara.

Toplinski val

Dugotrajni toplinski val u Španjolskoj nastavio se u utorak, a temperature bi u nekim regijama trebale doseći 44 stupnja Celzijevih, prema meteorološkoj službi AEMET.

Znanstvenici kažu da toplija i suša ljeta u mediteranskoj regiji predstavljaju visok rizik od šumskih požara. Nakon što požari izbiju, suha vegetacija i jaki vjetrovi mogu uzrokovati njihovo brzo i nekontrolirano širenje, ponekad izazivajući vatrene vrtloge.

POGLEDAJTE VIDEO: Veliki požar kod Omiša! Zapovjednik Tucaković: 'Cijele noći ostajemo dežurati'