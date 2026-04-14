Pukla Dodikova iluzija, a Vučić dobio upozorenje: Orbanov pad donosi velike promjene...

Orban i Dodik godinama su gradili odnos koji je nadilazio uobičajenu diplomatsku suradnju. Mađarski premijer u Banju Luku i Republiku Srpsku dolazio je kao politički partner koji je otvoreno osporavao dio zapadnog pristupa regiji, dok je Dodik u njemu dobio europskog lidera spremnog relativizirati pritiske iz Sarajeva, Bruxellesa i zapadnih prijestolnica.

U tom okviru mađarska potpora nije bila samo politička poruka, nego i instrument utjecaja kroz kredite, investicije i energetske aranžmane, piše u utorak Deutsche Welle (DW).

Politika i financije

Veza između Orbana i Dodika nije bila samo simbolična, nego i konkretno politička i financijska. Mađarska je ranije najavljivala i financirala projekte u Republici Srpskoj, uključujući tri projekta vrijedna više od 100 milijuna eura, među kojima su vjetropark Hrgud, hidroelektrana na Trebišnjici i postrojenje za preradu otpadnih voda u Gradišci.

Govorilo se i o izravnoj pomoći u energetskim projektima u Republici Srpskoj, koji su se mjerili u stotinama milijuna dolara. Gubitkom nedjeljnih izbora moguće je da će se, ako ne potpuno, onda barem znatno, taj mađarski smjer, s Peterom Magyarom na čelu, promijeniti.

Dodik poručuje da će Republika Srpska ostati zahvalna Orbanu na svemu što je učinio, razumijevajući njezinu poziciju. "Uvijek smo na neki način ovdje bili sami, osim Srbije i Rusije. Imali smo neoliberalni svijet protiv sebe. Orban je bio glas razuma. Želim se što prije s njim vidjeti i razgovarati o tome kako ćemo dalje", rekao je Dodik, koji ne vjeruje da će ranije započeti projekti biti obustavljeni.

"Ako dođe do prekida, to će biti jednostrani potez s mađarske strane. Mi s naše strane nastavljamo dalje ako to bude moguće. Ako ne, bez toga smo živjeli i prije pet ili šest godina", kaže Dodik.

Orbanov poraz najteže pogađa upravo one aktere koji su u njemu vidjeli predstavnika "alternativnog Zapada", spremnog razumjeti drukčije politike. Za Dodika to znači gubitak važnog međunarodnog oslonca u trenutku kada mu je svaki vanjskopolitički štit dragocjen, osobito nakon niza kriza i sporova s institucijama Bosne i Hercegovine.

Nova politička stvarnost

Za Vučića je poruka slična. Nestaje jedan od najvažnijih lidera u Europskoj uniji, koji je često služio kao dokaz da se može voditi politika balansiranja između Bruxellesa, Moskve i nacionalnih interesa bez većih posljedica. Srbija u ovoj situaciji nosi i "teret" ranijeg dogovora o prodaji dijela Naftne industrije Srbije mađarskom MOL-u, oko čega je Vučić optimističan.

"Vjerujem u nastavak dobre suradnje između Mađarske i Srbije te sam zahvalan Viktoru Orbanu što je takve odnose učinio mogućima", poručio je Vučić, čestitajući Magyaru izbornu pobjedu.

Nova politička stvarnost ne znači da će sve veze nestati preko noći, ali znači da se politička atmosfera mijenja. Novi odnos snaga u Budimpešti vjerojatno će biti manje sklon osobnim savezima, a više usmjeren institucionalnoj politici prema regiji. "Ako se nova mađarska vlast bude željela distancirati od Orbanova modela, Dodik i Vučić ostat će bez važnog dijela narativa o međunarodnoj potpori koji su koristili u domaćoj politici", smatra novinar Goran Dakić.

Dodik je ranije Orbana opisivao kao prijatelja i partnera s kojim razgovara o "strateškim projektima" u energetici i poljoprivredi, naglašavajući da Republika Srpska želi graditi gospodarstvo s onima koji je "razumiju i poštuju". Takva retorika pokazuje koliko je politički vezao vlastitu priču uz mađarsku zaštitu i investicije. S druge strane, oporba u Republici Srpskoj godinama upozorava da se iza te suradnje kriju politička ovisnost i financijski aranžmani bez dovoljne transparentnosti. Taj je ton dodatno pojačan nakon mađarskih kredita i projekata u energetici i poljoprivredi.

Novo poglavlje za BiH?

Čelnik SDS-a Branko Blanuša vjeruje da će Peter Magyar nastaviti njegovati prijateljske odnose i jačati institucionalnu suradnju s Republikom Srpskom, koja će koristiti narodima, a ne isključivo pojedincima. "Našem srpskom narodu u Republici Srpskoj poručujem: pogledajmo Mađare koji su pokazali da očekuju od vlasti da služi narodu, a ne obratno", rekao je Blanuša.

Iz Federacije BiH i iz diplomatskih krugova u Sarajevu odnos prema Orbanu bio je uglavnom suzdržan, povremeno i kritičan, posebno nakon što je otvoreno stao uz Dodika. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i drugi dužnosnici u Sarajevu više su puta naglašavali potrebu očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH, dok su se mađarske izjave i potezi često doživljavali kao miješanje u unutarnje poslove zemlje. U tom smislu Orbanov je pad u Sarajevu dočekan kao slabljenje politike koja je u BiH izazivala različite političke reakcije.

"Radujemo se novom poglavlju u odnosima Bosne i Hercegovine i Mađarske, utemeljenom na međusobnom poštovanju, istinskom partnerstvu i zajedničkim europskim vrijednostima“, rekao je šef bh. diplomacije Elmedin Konaković, koji je ranije otvoreno izražavao neslaganje sa službenom Budimpeštom kada je riječ o potpori vodstvu Republike Srpske, osobito u vrijeme političkog sukoba nakon presude Dodiku.

Čelnik HDZ-a BiH Dragan Čović također je uputio čestitku pobjedniku izbora u Mađarskoj, napisavši da se "raduje snažnoj suradnji i dobrim odnosima dviju vlada i naroda u nadolazećem razdoblju". Uz Čovića, čestitku Magyaru uputio je i hrvatski premijer Andrej Plenković, rekavši da je riječ o političkoj promjeni izraženoj voljom birača te da očekuje pomake iz Budimpešte na razini odlučivanja unutar Europske unije. "Sada je trenutak da naše odnose postavimo na nove temelje i pokušamo rješavati otvorena pitanja", rekao je Plenković u Mostaru.

Politička matematika

S druge strane, bit problema za Dodika i Vučića nije samo u jednom izgubljenom izboru, nego u činjenici da je nestao partner koji je njihovim politikama davao europski legitimitet. Orban je bio koristan jer je pokazivao da u EU postoji lider koji osporava dominantni briselski pristup, kritizira sankcije i otvoreno podupire pojedine balkanske lidere. Njegov poraz sada slabi tu matricu i ostavlja manje prostora za političko pozivanje na "mađarski model" ili na Budimpeštu kao zaštitnika.

Za Republiku Srpsku to može značiti i oprezniji odnos prema budućim mađarskim projektima, osobito u energetici i poljoprivredi. Mađarski krediti i ulaganja nisu samo gospodarsko pitanje, nego i politički instrument, a nova vlast u Budimpešti mogla bi tražiti drukčije uvjete ili hladniji ton prema Dodiku. To je važna promjena jer se kroz te projekte često gradila priča o međunarodnoj normalizaciji odnosa, koju su drugi akteri u BiH smatrali problematičnom.

Sada će biti ključno pratiti hoće li nova mađarska vlast nastaviti barem dio postojećih aranžmana ili će ih revidirati. Ako dođe do zahlađenja odnosa, Dodik će izgubiti i simboličan i praktičan kanal prema jednom dijelu EU, dok će Vučić ostati bez važnog regionalnog saveznika u europskim institucijama. To bi moglo povećati pritisak na obje politike da se više oslanjaju na unutarnju kontrolu, a manje na vanjsku zaštitu.

Pozicija feniksa

"Orban je vodio, najblaže rečeno, neprimjerenu politiku, ne samo u BiH nego i u regiji, favorizirajući samo jednu stranu. Zato sve što se dogodi u budućnosti ne može biti gore od onoga što je Orban radio", smatra politički analitičar Faruk Kajtaz.

Orbanov poraz stoga je mnogo više od mađarske priče. Za Dodika to znači kraj političke iluzije da se uz pomoć Budimpešte mogu amortizirati i unutarnji pritisci i pritisci Zapada. Za Vučića je to upozorenje da se krug lidera koji su mu služili kao europski štit sužava, a politička cijena takvog oslanjanja sve je veća.

Ipak, nemali broj političara u Republici Srpskoj smatra da je pobjeda Magyara tek nastavak iste politike, što bi se dugoročno moglo pokazati dobrim izborom ne samo za Mađare, nego i za "prijatelje" Viktora Orbana.

"Orban je izgubio političku bitku, ali je postavio temelje europskog suverenizma te antimigracijske i antiratne politike", kaže predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić, član vladajuće koalicije. Politički je, kaže Stevandić, ostao u poziciji feniksa i džentlmenski priznao poraz. "Magyar je njegov učenik. Odlazi li ili opet počinje?", upitao je Stevandić, koji će odgovor sigurno dobiti odmah nakon formiranja vlasti u Mađarskoj.

