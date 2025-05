Ovo mjesto mnogi nazivaju 'Karibi Europe': Nakon ovih prizora, jasno je i zašto...

Riba i morski plodovi su česti na jelovnicima. No, ovdje se sve poslužuje na tipičan sardinijski način.

Prekrasne plaže, tirkizno prozirno more i ugodna mediteranska klima – to je Sardinija, otok koji mnogi s pravom nazivaju Karibima Europe, navodi se u prilogu Europea. Ovaj talijanski turistički magnet ima itekako mnogo toga za ponuditi – kako onima koji traže opuštanje uz more, tako i ljubiteljima kulture i gurmanima.

Istina, ovdje vas umjesto palmi dočekuju borovi, a kupanje nije moguće tijekom cijele godine. No, tko posjeti Sardiniju u pravo vrijeme, može uživati u gotovo beskonačnom izboru raznolikih, očaravajućih plaža koje se blago spuštaju u more.

"Za mene je najljepše vrijeme za putovanje izvan glavne sezone – od svibnja do sredine lipnja i ponovno od rujna do sredine listopada. Tada je ovdje mirno, more je toplije i ima najljepšu boju. Tijekom glavne sezone Sardinija je stvarno pretrpana turistima", kaže za Europeo Claudia Busia, zaposlenica jednog beach bara na Sardiniji.

Raj za jedriličare i ljubitelje mora

Svi koji imaju priliku zaploviti oko Sardinije, ostat će impresionirani. Otok je prava meka za ljubitelje vodenih sportova i jedrenja – baš poput Kariba. Brodice se mogu iznajmiti gotovo svugdje, a mnogi kreću upravo sa Sardinije na duže jedriličarske ture po Mediteranu.

'"edrim po Mediteranu i usput se zaustavljam na otocima – Baleari, Korzika, Sardinija, Sicilija", rekao je jedan jedriličar za kamere Europea, dok je drugi dodao: 'Dolazim iz Brazila, ali morska voda kod nas nije ovako čista. Ovdje je predivno.'

Unutrašnjost skriva povijesno blago

Iako je unutrašnjost Sardinije prilično brdovita i bez bujne vegetacije kakvu imaju tropski krajevi, otok skriva povijesno blago. Umjesto prašuma i palmi, ovdje ćete pronaći tragove drevnih civilizacija – najpoznatiji su Nuraghe, kameni tornjevi, koji potječu iz pretpovijesti.

Na Sardiniji postoji više od 7.000 (neki procjenjuju i do 8.000) nuraghea, a moguće je da ih je nekoć bilo i znatno više. Tipični nuraghe ima stožasti toranj, a svrha tih građevina bila je nadziranje otoka i okruženja. Zanimljivo je da su mnogi tornjevi izgrađeni tako da su međusobno vidljivi.

Jedan od značajnijih nuraghea na sjeverozapadu otoka sagrađen je između 14. i 8. stoljeća prije Krista, što potvrđuje da je Sardinija tada igrala važnu ulogu u sredozemnom prostoru.

Okusi Sardinije

Kada je riječ o gastronomiji, Sardinija nudi bogatstvo okusa sličnih onima na Karibima – riba i morski plodovi su česti na jelovnicima. No, ovdje se sve poslužuje na tipičan sardinijski način: uz tjesteninu pripremljenu poput rižota i čašu lokalnog vina Vermentino.

Sličnosti i različitosti s Karibima

Što se mora i plaža tiče, sličnosti između Sardinije i Kariba su brojne – tirkizno more, rajske obale i nezaboravno iskustvo. No kada govorimo o povijesti, tradiciji i gastronomiji, razlike su velike. Upravo to čini Sardiniju posebnim mjestom koje vrijedi posjetiti – baš kao i Karibe.

