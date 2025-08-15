Otkriven bizaran razlog zašto je muškarac odrezao svom mrtvom bratu uho i pohranio ga u zamrzivač

Jian Zhong Li iz Sydneya odrezao je dio uha svom bratu Jianu Ming Liju netom prije kremiranja u ožujku 2022. godine. Spremio ga je u zamrzivač, piše Daily Mail.

Nije vjerovao da je nećak doista bratov sin, a sada je s njim na sudu zbog nasljedstva.

Sud je sada odbacio njegov zahtjev da mu policija vrati uzorke uha u bizarnoj bitci oko nasljedstva.

Tvrdi da je odrezao bratu uho pokušavajući dokazati da nema biološko dijete.

Jian Ming je umro od komplikacija uzrokovanih Covidom-19 i nije ostavio oporuku.

Njegov jedini sin, Cheng Zhang Li, naslijedio je cijelu očevu imovinu prema zakonima o nasljeđivanju Novog Južnog Walesa koji se primjenjuju kada osoba umre bez oporuke ili supružnika.

Međutim, ako pokojnik nije imao biološke djece, majka braće, Quin, naslijedila bi imovinu.

Sporna imovina pokojnika uključivala je nekretninu vrijednu milijun dolara u Petershamu, u Sydneyu.

Sudac Vrhovnog suda Novog Južnog Walesa Michael Slattery objasnio je u utorak u odluci kako je Jian Zhong Li odrezao uho svom bratu, a da nitko, uključujući i pogrebnika, nije znao.

Nitko nije znao da mu je odrezao uho

Lijes je bio zatvoren, održana je pogrebna ceremonija, a tijelo pokojnika kremirano je sljedećeg dana.

Jian Zhong Li, koji je uzorke bratovog uha čuvao u dvije staklene posude u zamrzivaču, naknadno je optužen za nepropisno diranje leša.

Priznao je krivnju, osuđen je krajem 2023. i kažnjen s 1500 dolara.

Uzorak je dobiven nezakonito jer nije dobio dopuštenje od Chenga kao starijeg najbližeg srodnika.

U svibnju su brat i majka pokojnika podnijeli zahtjev Vrhovnom sudu da policija preda dijelove uha kako bi ga DNK testirali.

Međutim, Slattery je odbio zahtjev navodeći da se sud "već bavio pitanjem Chengovog očinstva" i da je DNK testiranje dokazalo da je on sin pokojnika.

U kolovozu 2023. sud je naložio Chengu i Liju da obave DNK testiranje.

Rezultati su "pokazali 99,9-postotnu vjerojatnost da je Cheng u rodu s podnositeljima zahtjeva", rekao je sudac.

Sud je u listopadu 2023. proglasio Chenga djetetom pokojnika te mu je dozvoljeno da upravlja imovinom svog oca.

Slattery je rekao da brat i majka pokojnika "nisu u to vrijeme osporili rezultate DNK testiranja".

Sudac je dodao da uzorci 'najvjerojatnije neće biti dopušteni... jer su dobiveni nezakonito'.

