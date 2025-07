Objavljene snimke iz Putinove ubojite tvornice: Tinejdžeri sastavljaju opasne kamikaza dronove

Ruski vojni kanal Zvezda ranije ovog tjedna objavio je snimke iz Alabuge, tvornice za koju se tvrdi da je najveći pogon za proizvodnju dronova na svijetu.

Smještena je u strogo čuvanom kompleksu u ruskoj republici Tatarstan, a u njoj rade i tinejdžeri koji pomažu sastavljati smrtonosne kamikaza dronove koje Rusi koriste za udare na Ukrajinu, piše Daily Mail.

Na snimkama se vide redovi dronova druge generacije postrojenih unutar tvornice. Riječ je inače o kopijama iranskog modela "Šehid-136, kojima crna mat boja smanjuje vidljivost tijekom noćnih misija i pokušava ih što učinkovitije sakriti od sustava protuzračne obrane.

Alabuga se nalazi više od tisuću kilometara od ukrajinske granice i dio je posebne državne ekonomske zone. Direktor se pohvalio da su premašili očekivanja, a neki izvještaji sugeriraju da je samo u prvoj polovici ove godine proizvedeno do 18 tisuća dronova. Domet im je do 1.800 kilometara i opremljeni su bojevim glavama. Moskva inzistira da njima ciljaju isključivo ukrajinske vojne lokacije, no Ukrajina ih optužuje da ih koriste i u napadima na civile.

CNN reports Russia is rapidly expanding its Alabuga drone factory, a key hub for Shahed production. Satellite images reveal accelerated construction of new facilities and dormitories for up to 40,000 workers.

The plant is transitioning from Iranian to fully localized drone…



