Ukrajinske snage kasno u noći u ponedjeljak dronovima su napale rusku vojnu zračnu bazu Millerovo u Rostovskoj regiji.

Navodno se čulo više od 10 eksplozija, a društvenim mrežama proširile su se snimke na kojima se vide bljeskovi i požar koji je buknuo nedugo nakon udara, navode ruski Telegram kanali, a prenosi portal RBC-Ukraine.

💥 Russia: Ukrainian drones struck the Millerovo air base in Rostov region. More than 10 explosions were heard.

Kremlin propaganda and MoD proudly reported the attack was "successfully repelled" and "all drones were intercepted." 🤡 pic.twitter.com/UhqIqXLhuQ