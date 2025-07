Moskva pod napadom dronova, zatvorene zračne luke, više ozlijeđenih

Tijekom protekle noći zabilježeni su brojni napadi ukrajinskih dronova diljem Rusije, uključujući i u glavnom gradu Moskvi, potvrdili su ruski dužnosnici i državni mediji.

Moskva je, prema riječima gradonačelnika Sergeja Sobjanina, bila meta barem tri drona koja su oborena u ranim jutarnjim satima, između 2 i 3 sata. Hitne službe su odmah reagirale, no prema njegovim izjavama, zasad nema izvješća o ozlijeđenima niti o većoj šteti.

UKRAINE ATTACKS RUSSIA. Ukraine launched a drone attack on Russian territory today (Thursday in Moscow), local authorities report.

Moscow Mayor Sergei Sobyanin reported that air defense forces shot down at least three unmanned vehicles flying toward the capital.

