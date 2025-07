Miro Kovač otkrio što Trumpu valja iza brda: 'Tu mu je velika opasnost...'

Nakon ultimatuma Donalda Trumpa Moskvi, stvari se zaoštravaju, a Kina daje još jaču podršku Vladimiru Putinu.

O odnosu Putina i Trumpa u studiju RTL-a Danas razgovarali smo s bivšim ministrom vanjskih poslova Mirom Kovačem.

Kako gledate na promjenu stava prema Ukrajini i Trumpov ultimatum Putinu?

Trump je nestrpljiv i nezadovoljan s onim što gospodin Putin čini, on bi htio da bude po njegovom - po Trumpovo.

Putin je u jednoj komfornoj situaciji. Prije nekoliko mjeseci se smatralo svetogrđem kada se govorilo o pregovorima o primirju – sad se govori o miru.

Danas i sami Ukrajinci govore o tome da su spremni (za mir op.a) – slušao sam na forumu u Dubrovniku ukrajinskog ministarstvu vanjskih poslova – oni su spremni na pregovore o primirju.

Putin očito trenutačno ima jače karte u svojim rukama i želi malo više od onoga što mu Trump trenutačno misli - ili želi ponuditi.

Hoće li Trumpova prijetnja pokolebati Putina?

Za sada ne. Trump se ipak nije uspio izvući iz korita nacionalnog sigurnosnog aparata SAD-a. On je htio nešto po svome, međutim razni pritisci sa svih strana (unutar stranke, unutar aparata) prisilili su ga da mijenja kurs. To pokazuje to da, kad jednom zasjedneš u fotelju, ne može biti sve po tvome. Nije on "Pale sam na svijetu". Mora uzeti u obzir mnoge čimbenike.

Spomenuli ste 'nestrpljivost' i pritiske unutar zemlje? Ima li još možda nešto iza toga?

Što se tiče njegove biračke baze, ona bi uglavnom htjela uglavnom da on izađe iz svih tih ratova, da se makne od svega i da se posveti samome SAD-u.

Međutim, odgovornost je velika kad je riječ o svjetskim problemima i ne može se tek tako izvući. I te silnice koje postoje svuda, pa tako i u samome SAD-u, prisiljavaju Trumpa na to da uzme u obzir neke stvari koje su se dogovarale i događale i prije njegova mandata – u ovom slučaju to su bili Biden i Obama. I on sad uglavnom dolazi na pozicije samog Bidena, jer je to geopolitički interes. I to ga gura u jednu konfrontaciju.

Mislite li da će mu zbog toga padati popularnost u Americi?

Tu mu je velika opasnost, posebno u njegovoj biračkoj bazi. Tu su i druge stvari - borba protiv ilegalnih migranata u samom SAD-u, potom slučaj Epstein u kojem mora biti vrlo vješt da ne bi ljude odbacio od sebe.

Neki u promjeni Trumpova stava vide utjecaj prve dame Melanije. Mislite li da ona stoji iza njega, da ima utjecaj?

Meni je Melanija jako simpatična, nisam je upoznao, ali nisam siguran da je baš ona toliko utjecala na stav gospodina Trumpa. Sigurno ima nekakav utjecaj, ali tu se radi o nekim drugim stvarima – o ljudima iz Republikanske stranke, o ljudima u Senatu i naravno, o takozvanim "čuvarima sustava" – ljudima koji su u nacionalnom sigurnosnom aparatu i koji za sebe smatraju da oni održavaju američku vanjskopolitičku tradiciju.

Spomenuli ste slučaj Epstein, koliko mu to može naštetiti?

On to mora nekako raščistiti. On mora pokazivati transparentnost tako da mu to ne bude uteg u kampanji koja je već u tijeku za izbore za Kongres sljedeće godine u studenom.

Trump stalno mijenja stavove, je li moguće da se Trump ponovno predomisli?

Intimno bi Trump volio ovaj rat privesti kraju, volio bi da Ukrajina bude u velikoj mjeri slobodna. To će na kraju i biti slučaj – izaći će Rusima u susret kako bi Ruse ipak izmaknuo od utjecaja Kineza.

Ali vidite da i Rusi, odnosno da Putin, ima svoja ograničenja. Odmah se javila Kina i rekla da će više pomagati Rusima, jer je Kinezima u interesu da Rusija ne izgubi, kao što je u interesu Amerikancima da Rusija ne pobijedi. SAD koji će na kraju biti rješenje – tko više uopće govori o žrtvama, o Ukrajincima? To je jedna tragedija.

Hoće li Amerika nastaviti naoružavati Ukrajinu?

Hoće, do koje mjere će to ići – ne znam, ali bilo bi dobro i za samu Ukrajinu da dođe do primirja. Kako će se stvari razvijati u sljedećih pet do deset godina, nikad se ne zna. Ali za samo stanovništvo – to je moj osobni stav – za ljude u Ukrajini, bilo bi dobro da dođe do primirja. Pa i sami Ukrajinci sada otvoreno govore o tome da je važno da dođe do primirja. Sami Europljani su sada malo više angažirani i prihvaćaju ono što mi jesmo - tu mislim prvenstveno na Nijemce i Francuze – da smo američki pomagači.