Mislite vrijeđati branitelje? Razmislite dvaput. Pogledajte gnjusan čin u srcu Pariza

Nepoznati muškarac snimljen je kako se saginje da bi zapalio cigaretu na plamenu Groba neznanog vojnika ispod Slavoluka pobjede u Parizu. Snimka je ubrzo postala viralna. Sve se odvilo brzo, a okupljeni turisti muškarca željnog dima samo su mirno promatrali.

Nakon što se društvenim mrežama munjevito počela širiti snimka incidenta na jednom od najvažnijih ratnih spomenika u Parizu, francuska ministrica najavila je pravni postupak, prenosi The Guardian.

"Odmah podnosim prijavu državnom odvjetništvu u Parizu kako bi se taj čovjek pronašao i sankcionirao, za primjer drugima. Ne možete ismijavati francusku kulturu sjećanja i proći nekažnjeno", napisala je ministrica Patricia Miralles na platformi X.

In France 🇫🇷, a man walks on the Tomb of the Unknown Soldier and uses the flame to light his cigarette.



No one reacts. No police. No army.

France has become a doormat.pic.twitter.com/GgUR3DMowS