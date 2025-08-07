Američkog milijunaša i lovca na trofeje Ashera Watkinsa (52) ubio je afrički bivol dok je prošle nedjelje bio na safariju u Južnoafričkoj Republici.

Watkins je u društvu profesionalnog lovca i tragača za životinja iz tvrtke "CV Safaris" krenuo u potragu za bivolom teškim 1,3 tone. Međutim, životinja ga je iznenada napala iz zasjede, nasrnula na njega i rogovima ga ubila gotovo u trenu.

Zasad nije poznato jesu li članovi safari tima uspjeli upucati bivola ili je ipak pobjegao i vratio se krdu, piše Daily Mail.

Tko je bio Watkins?

Na svojim društvenim mrežama Watkins je često objavljivao fotografije životinja koje je upucao u lovu - planinske lavove, jelene i na stotine divljih ptica. Hvalio se da je s još sedam prijatelja u Argentini uspio u samo tri dana ubiti tisuće golubova. Bio je iskusan lovac koji je pucati naučio na farmama u Teksasu na kojima je odrastao. Isto tako, bio je i vlasnik uspješne tvrtke "Watkins Ranch Group" specijalizirane za prodaju rančeva u rasponu od jednog do čak 30 milijuna funti.

A millionaire big game hunter has been killed by a buffalo he was stalking while on safari in South Africa.https://t.co/sWCt2t2nXP — The Daily Beast (@thedailybeast) August 6, 2025

"S dubokom tugom i teškim srcem potvrđujemo tragičnu smrt našeg klijenta i prijatelja Ashera Watkinsa iz SAD-a", kazao je lovac Hans Vermaak u ime tvrtke CV Safaris. Dodali su da čine sve što mogu kako bi pružili podršku članovima njegove obitelji. Napomenuli su da su u kontaktu s njegovom kćeri Savannah (16) i bivšom suprugom Courney, s kojom je i nakon razvoda ostao blizak i dijelio skrbništvo nad kćeri.

Podsjetimo, afrički bivoli, poznat i kao "crna smrt", godišnje usmrte oko 200 ljudi u Africi. Poznati su po iznimnoj agresivnosti i nepredvidivosti, osobito kada su ranjeni ili se osjećaju ugroženo. Ubijaju više lovaca na krupno divljač nego ijedna druga životinja, uključujući slonove, lavove, krokodile ili nosoroge.

POGLEDAJTE VIDEO: Medvjed se spušta do mora već mjesec dana: Evo što učiniti ako susretnete ove zvijeri