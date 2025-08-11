UNIŠTILI 27 DRONOVA /

Meta je bila Moskva: Dvije osobe poginule u napadu ukrajinskog drona

Meta je bila Moskva: Dvije osobe poginule u napadu ukrajinskog drona
Foto: Profimedia

Dvije osobe su također hospitalizirane nakon napada na Tulsku oblast koja graniči s Moskovskom oblašću na sjeveru, rekao je guverner Tule Dmitrij Miljajev

11.8.2025.
9:19
Tajana Gvardiol
Profimedia
Dvije osobe su poginule u Tulskoj oblasti u napadu ukrajinskog drona čije su mete također bile Moskva i druge ruske regije, objavili su ruski regionalni dužnosnik i ministarstvo obrane kasno u nedjelju.

Dvije osobe su također hospitalizirane nakon napada na Tulsku oblast koja graniči s Moskovskom oblašću na sjeveru, rekao je guverner Tule Dmitrij Miljajev.

Uništili 27 dronova

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruske jedinice protuzračne obrane uništile 27 ukrajinskih dronova u roku od tri sata kasno u nedjelju, uključujući 11 iznad Tulske oblasti, jedan iznad Moskovske oblasti i ostale iznad četiri druge regije na jugu i zapadu Rusije.

POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump i Vladimir Putin pripremaju se za povijesni sastanak

