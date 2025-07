Maria umrla u eksploziji aviona koji je doletio iz Pule: To joj je bio prvi dan na poslu

Četiri osobe poginule su u nedjelju u zrakoplovnoj nesreći na londonskom aerodromu Southend, a mediji navode da je jedna od njih medicinska sestra Maria Fernanda Rojaz Ortiz (31).

Independent piše da je Ortiz njemačka državljanka rođena u Čileu. Nakon što je radila kao medicinska sestra u javnom sektoru, trebala je početi raditi kao medicinska tehničarka u avionu, a nedjelja joj je navodno bila prvi dan na poslu.

"Bila je toliko uzbuđena zbog novog posla. Imala je darežljivo srce i bila je skromna - odabrala je profesiju koja je to odražavala", istaknula je njezina prijateljica Anna Smith. The Guardian javlja da se Ortiz udala prošle godine.

Podsjetimo, riječ je o zrakoplovu nizozemske tvrtke Zeusch Aviation koja se specijalizira za medicinske evakuacije. U nedjelju je iz grčke Atene sletio je u Pulu, a potom nastavio za Southend. Vjeruje se da su tamo ostavili pacijenta i krenuli se vraćati u bazu u Nizozemsku. Međutim, avion je netom nakon uzlijetanja naglo skrenuo ulijevo, izgubio visinu i pao.

Nakon eksplozije buknuo je snažan požar, a društvenim mrežama proširile su se dramatične snimke i fotografije na kojima se vidi kako iznad piste suklja gusti, crni dim. "Sve je završilo u velikoj vatrenoj kugli", opisao je šokirani svjedok.

