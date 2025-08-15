Majka je u njemačkom gradiću Wissenu svojeg sina (6) ostavila samog na 45 minuta u užarenom automobilu, a potom je napala ženu koja ga je spasila!

Policija je priopćila da je mališan u kipućem vozilu proveo gotovo sat vremena. Tragediju je spriječila slučajna prolaznica koja ga je izvukla. Bio je potpuno prekriven znojem, no srećom, nije zadobio ozljede, piše Fenix.

Policija pokrenula istragu

Prije nego što je policija stigla na lice mjesta, dječakova majka vratila se do automobila. Umjesto da zahvali prolaznici, krenula je u verbalni napad i žestoko se posvađala s njom. Policija je pokrenula istragu protiv majke i o slučaju obavijestila socijalne službe.

Ljetne temperature unutrašnjost automobila mogu u samo nekoliko minuta pretvoriti u smrtonosnu zamku, a stručnjaci upozoravaju da temperature mogu doseći i visokih 60 stupnjeva u svega petnaestak minuta.

