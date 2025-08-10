Krvoproliće usred bijela dana! Muškarac s Kosova ubio dvoje, ima i ranjenih

Dvije osobe ubijene su, a još dvije ranjene u pucnjavi koja se danas oko 12:30 sati dogodila u ulici Ibrahima Rugove u Gnjilanu, na jugu Srbije, piše Blic.

Sumnja se da je napad izvršio muškarac s Kosova i Metohije. Policija provodi opsežnu potragu za osumnjičenim.

Glasnogovornik policije za regiju Gnjilana potvrdio je tragičan događaj.

"Danas oko 12:32 sati, došlo je do pucnjave na ulici Ibrahima Rugove u Gnjilanu. Na mjestu događaja liječnik je konstatirao smrt dviju osoba, dok su dvije druge zadobile ozljede i prevezene su u hitnu službu radi medicinske pomoći – izjavio je Hašani.

Na mjestu pucnjave angažirane su regionalne istražne jedinice, jedinica za teška kaznena djela te državni tužitelj. Istraga je u tijeku, a policija pokušava rasvijetliti sve okolnosti ovog krvavog napada.