UKLJUČIO SE I FBI /

Misteriozne smrti potresaju SAD: Samo slučajnost ili postoji širi obrazac?

Foto: Mario Nawfal, non aesthetic things/X

Još sumnjivih slučajeva u SAD-u vezanih za nepoznate fenomene i napredna istraživanja

29.4.2026.
11:35
Ivan Trajković
Smrt bivšeg obavještajnog dužnosnika Pentagona i jednog NASA-inog inženjera posljednjih dana ponovo je izazvala pažnju američke javnosti,. 

U prvom slučaju, Matthew James Sullivan, bivši pripadnik američkog Zrakoplovstva (USAF) i obavještajni analitičar, preminuo je u svibnju 2024. godine u saveznoj državi Virginiji. Službeni izvještaj medicinskih stručnjaka utvrdio je da je uzrok smrti bio slučajan predoziranje kombinacijom lijekova za smirenje i alkohola. Toksikološka analiza pokazala je prisustvo alprazolama, ciklobenzaprina i imipramina, zajedno sa alkoholom, kombinacije koja može izazvati ozbiljnu depresiju središnjeg živčanog sustava. 

Ovaj slučaj posljednjih je dana u SAD-u ponovo privukao pažnju jer je Sullivan planirao svjedočiti pred američkim Kongresom o svojim iskustvima s neidentificiranim letećim objektima (UAP). Zbog ovoga su pojedini članovi Kongresa zatražili službenu istragu i dodatnu provjeru, unutar samog Pentagona, dok je FBI potvrdio da razmatra širi kontekst smrti i nestanaka drugih pojedinaca iz znanstvenih i sigurnosnih krugova. 

Tijelo izgorjelo zajedno s autom

Drugi slučaj odnosi se na znanstvenika Joshuu LeBlanca, 29-godišnjeg inženjera povezanog s projektima nuklearne propulzije u okviru NASA. Njegovo tijelo pronađeno je u srpnju 2025. godine u potpuno izgorjelom vozilu marke Tesla u Alabami, nakon prometne nesreće.

Prema do sada dostupnim podacima, njegovo vozilo je udarilo u prepreku i zapalilo se, što je dovelo do potpunog sagorijevanja automobila. Brojne okolnosti prije nesreće izazivaju dodatna pitanja, uključujući i činjenicu da je LeBlanc napustio dom bez telefona i novčanika, što nikada nije činio, kao i kratko zadržavanje vozila na lokalnom aerodromu. 

Stručnjaci ističu da požari kod električnih vozila, uključujući i neke Tesla modele, mogu biti izuzetno opasni zbog litij-ionskih baterija, posebno nakon teških sudara, što dodatno komplicira forenzičku analizu u ovom slučaju. 

Podsjetimo, Pentagon već godinama ima i agenciju AARO (All-Domain Anomaly Resolution Office), koja se bavi proučavanjem nepoznatih letjelica i pojava u američkom i međunarodnom zračnom prostoru. 

Oba ova slučaja spominju se u američkim medijima, ali i u Kongresu, te obavještajnim strukturama, u kontekstu šire liste znanstvenika i stručnjaka čije su smrti ili nestanci privukli pažnju javnosti, ali i Bijele kuće, te obavještajnih agencija poput FBI-ja.

Za sada, vlasti u Washingtonu nisu utvrdili postojanje zajedničkog uzroka ili šireg obrasca. Ipak, brojni utjecajni članovi Kongresa, kao što je Anna Paulina Luna sada zahtijevaju od Trumpove administracije pokretanje federalne istrage koja će razjasniti jesu li ovi slučajevi samo nesreće, ili postoji širi obrazac koji je i rizik po nacionalnu sigurnost SAD-a.

