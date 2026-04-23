Nestali i preminuli znanstvenici povezani s tajnim istraživanjima: 'Tražimo istragu!'

Nekoliko članova Zastupničkog doma SAD-a zatražilo je od saveznih agencija da istraže niz slučajeva nestalih ili preminulih znanstvenika i inženjera koji su radili na osjetljivim vladinim i obrambenim projektima.

Kongresmeni su zahtjev poslali FBI-ju, Ministarstvu energetike (DOE), NASA-i i drugim relevantnim institucijama, nakon što su neki izrazili zabrinutost zbog onoga što su nazvali "neobično visoke koncentracije incidenata" među stručnjacima s tajnim sigurnosnim provjerama i visokim ovlaštenjima u istraživanju novih zrakoplova i pogonskih sustava.

Prema dostupnim informacijama američkog Kongresa, radi se o desetak slučajeva u posljednjih nekoliko godina. Među njima su znanstvenici i inženjeri povezani s laboratorijima poput Nacionalnog laboratorija Los Alamos, Laboratorija za mlazni pogon (JPL), kao i neki suradnici NASA-e i privatnih tvrtki koje rade zajedno s Pentagonom.

Najpoznatiji slučaj je nedavni nestanak generala Williama McCaslanda, koji je godinama upravljao najtajnijim istraživanjima američkog ratnog zrakoplovstva (USAF), te imao najviše sigurnosne ovlasti, često iznad samog američkog predsjednika (Iznad strogo povjerljivog).

Vrste nestanaka i smrti

Slučajevi nestanaka ili sumnjivih smrti uključuju različite okolnosti: od prijavljenih nestanaka, preko nesreća i zdravstvenih problema, zrakoplovnih nesreća, do smrti čiji su uzroci, prema službenim podacima, u nekim slučajevima još uvijek predmet dodatnih istraga.

Do sada nadležne američke savezne agencije nisu potvrdile postojanje zajedničkog uzroka ili međusobne veze između ovih događaja. Članovi Nadzornog odbora Zastupničkog doma zatražili su od saveznih agencija da dostave sve relevantne informacije, uključujući sve sigurnosne procjene i interne analize.

Sam William McCasland bio je i voditelj AFRL laboratorija, koji provodi neka od najtajnijih i najnaprednijih istraživanja za Pentagon.

Neki kongresmeni procjenjuju da bi obrasci u tim slučajevima mogli ukazivati ​​na potencijalne sigurnosne rizike i utjecaj drugih sila poput Kine ili Rusije, dok drugi smatraju da se radi o pojedinačnim incidentima koji se ne mogu automatski povezati.

FBI je također potvrdio da surađuje s drugim agencijama kako bi pregledao prijavljene slučajeve. Američko Ministarstvo energetike reklo je da provodi interne provjere, ali je naglasilo da zasad nema dokaza koji bi ukazivali na koordiniranu aktivnost ili vanjski utjecaj.